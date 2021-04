​Íñiguez: “No hemos encontrado el ritmo en la primera parte y creo que hay jugadoras que tienen que estar más sólidas”

Roberto Íñiguez reconocía el buen partido de Valencia Basket y señaló a Raquel Carrera como la jugadora que más daño le hizo a Perfumerías Avenida. El entrenador perfumero ya miraba el duelo en Valencia para intentar igualar la eliminatoria.



Valoración. “Se preveía un partido muy duro y que se ha decidido al final por pequeños detalles. Cuando mejor estábamos, Valencia Basket ha vuelto. Sobre todo, Raquel Carrera. Nos ha roto en el uno a uno arriba. Con talento y determinación nos ha hecho mucho daño. Creo que tampoco hemos sabido jugar bien algunos balones. Es una pena porque teníamos una buena ventaja y habíamos hecho un buen trabajo defensivo. Nos hemos colapsado un poco adelante”.

Sin público en la prórroga. “No voy a entrar en esto. Ya sabéis que me gusta hablar claro siempre. No voy a insistir en estas cosas. No soy el que organiza eso. Demasiado tenemos los entrenadores con recuperar a la gente y corregir las cositas. Y en creer. Este equipo siempre compite. No hemos encontrado el ritmo en la primera parte y creo que hay jugadoras que tienen que estar más sólidas. Creo que esto no me corresponde a mí. Pedí, porque era sano para el baloncesto, que hubiese público aquí y en Valencia”.

Igualdad en los tres partidos. “Son dos equipos que defienden bien y conocen también el talento del rival. Es complicado atacar. Es difícil. Valencia es un equipo físico y que se hace muy grande. Te puede cambiar, te aguanta el uno por uno… Debemos pensar que va a ser otro partido duro y que se puede decidir en situación final”.