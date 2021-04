Fernández Mañueco: “Mi compromiso es agotar la legislatura”

El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, insistió este viernes, 30 de abril, que su compromiso “es agotar la legislatura”. "Así lo he insistido en las últimas semanas en momentos algo más complejos de los que vivimos en estos momentos”.

Mañueco, que este viernes visitó las instalaciones de Cárnicas Tabladillo en Segovia, respondió así a las declaraciones de Por Ávila sobre un posible adelanto electoral en Castilla y León, dependiendo de lo que pase en las elecciones madrileñas del próximo martes.





“La decisión de disolución anticipada de las Cortes me corresponde a mí como presidente y mientras haya una estabilidad en nuestra Comunidad Autónoma, una estabilidad parlamentaria, y estoy empeñado personalmente en esa estabilidad que no solo depende de mí”, no habrá elecciones. "La Junta de Castilla y León ofrece estabilidad en nuestra Comunidad y no puedo decir más”.