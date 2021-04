​Lolo Escobar evita hablar de los impagos: “Me hago preguntas todas las noches sobre cómo puedo ayudar al Salamanca”

El técnico del Salamanca CF UDS, Lolo Escobar, reconoció en rueda de prensa que no podrá contar ante el Lealtad con Iván Casado, Leo Sepúlveda, Telles y Amaro. Además, evitó hablar sobre los impagos al equipo en la rueda de prensa previa al partido.



Cuatro jornadas. “El margen de error es cada vez más pequeño. Pero se trata de seguir haciendo nuestro camino y eliminando rivales. Y al final quedarnos nosotros en la categoría”.

Lealtad. “Espero un partido similar al de aquí. En función de cómo vaya el partido, te pueden meter en unos problemas u otros. En su casa intentan tener un poco más el balón y, si les va mal, jugarán directo sobre Saha y Maissa”.

Bajas. “Seguras son Leo Sepúlveda e Iván Casado más los dos sancionados. Son cuatros bajas complicadas de reponer. Hemos manejado durante la semana diferentes posibilidades. Son tres”.

Comunicación con el banquillo. “Sinceramente me preocuparía más en la primera semana o en la segunda. Con algunos jugadores no tengo ni que mirarme para saber lo que está pasando. Me voy a sentir raro por no poder meter intensidad. Considero que después de 96 sesiones, los jugadores no supiesen lo que tienen que hacer”.

Impagos. “Sinceramente, me hago preguntas todas las noches sobre cómo puedo ayudar al Salamanca. Y eso pasa porque el Salamanca se quede en Segunda RFEF. Plantilla y cuerpo técnico estamos centrados en ganar al Lealtad. Y, a partir de ahí, veremos qué pasa en todo lo extradeportivo. De lo mío, cuando quieras nos tomamos un café y te lo cuento personalmente. Hay cosas ahora más importantes”.

Delorenzi. “Hemos tenido problemas tanto con club como conmigo. Problemas que se dan de convivencia. No me puedo centrar en esos problemas. Me centro en que necesito otro perfil menos intenso y que reciba menos amarillas. En este momento generar dudas o cambiar mi discurso, no es positivo. Si se da el momento que tenga que jugar, lo hará bien seguro. Pero el once está claro y lo sabemos con quién lo queremos tener”.

Rumores sobre el Don Benito. “Don Benito es mi pueblo y donde nací. Se va el entrenador, entiendo que aparezca mi nombre. Lo veo normal. No es importante lo que crea o me pase, es importante que el club se quede donde está”.