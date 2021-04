​Hernán Pérez: “Tenemos que demostrar desde el primer minuto del partido que nosotros somos los que más nos jugamos”

Hernán Pérez, entrenador de Unionistas, dejó claro que Unionistas se juega más que el Burgos el domingo y que su equipo debe demostrarlo. Además, dejó abierto jugar con tres jugadores en el medio o meter dos puntas de inicio.



Partido muy importante. “Nuestra idea en estos últimos partidos es demostrar desde el principio que queremos ganar. Muchos aficionados nos decían que en León teníamos que aguantar los quince primeros minutos pero nuestra idea era avasallarlos. Tenemos que demostrar desde el primer minuto del partido que nosotros somos los que más nos jugamos”.

Bajas en la zaga. “Las dos que manejamos son retrasar a Mandi o a Acosta. Lo decidiremos mañana”.

Cambio de dibujo. “Está dando buenos resultados pero los partidos se deciden con otro sistema. Fue con un 1-4-2-3-1. Son los dos registros que más manejamos. Es una opción poner tres o ser un poco más atrevidos y jugar con dos delanteros”.

Diego Hernández ¿revulsivo o titular? “No lo tenemos claro de momento. No me gusta decir que los futbolistas son revulsivos. Diego nos da muchísimo. Y sé que el domingo va a participar pero no sé cuánto”.

Positivo en el Burgos. “Nos hemos enterado al acabar el entreno y he llamado directamente a mi hermano. Me ha dicho que han dado un positivo y mañana le repiten las pruebas. Es el primero. Y ojalá no haya ninguna otra sorpresa desagradable. Confiamos en que no haya más problemas y en que el partido se dispute sin problemas”.

¿Le gustaría un reencuentro con Michu en Unionistas? “Yo creo que eso es muy difícil. Él ahora mismo está en un club, vamos a ver cuando acabe la segunda fase, que se juega más que nosotros. A mí me gustaría. Pero no es un tema que pueda decidir yo. Seguro que si a él le preguntan, también le gustaría (volver a trabajar juntos). Ya veremos qué ocurre en un futuro”.