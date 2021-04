Willy Bárcenas: "A Salamanca hace tiempo que no vamos, pero siempre ha sido un público muy entregado entonces esperamos mucha diversión"

El grupo Taburete está a punto de llegar a la capital salmantina, y antes de su llegada, a escasas horas de que se suban al escenario, este medio, Salamanca24horas se ha puesto en contacto con Willy Bárcenas para hablar sobre los sentimientos pre-concierto de este regreso a Salamanca, y para conocer cómo están viviendo el éxito de esta nueva gira, a la que el cantante se refiere como una "broma", haciendo alusión a su título, pero la que ya se ha convertido en un bombazo musical, que ha colgado el 'no hay billetes' en las taquillas del Centro de las Artes Escénicas y de la Música de la capital.

Taburete un grupo que con el paso del tiempo se ha ido afianzando hasta posicionarse en la cima del éxito. Ahora estáis en marcha con una nueva gira, regreso a los escenarios tras la pandemia, y con estreno, nuevo álbum ‘La broma infinita’, de la que se dice que es vuestro disco más personal, ¿qué secretos esconde este nuevo álbum?

Es el disco más importante que hemos sacado nunca, también por el momento en el que estamos, para la música es muy importante, pero sobre todo por el paso adelante que hemos dado en el grupo, en cuanto a sonido, en cuanto a que es un disco que no hemos buscado tanto. Antes tampoco lo buscábamos muchísimo, pero ahora no hemos pensado en lo que se esperaba de nosotros, ni en salir en la radio. Hemos buscado hacer un disco con el que todos estuviéramos contentos. Hemos trabajado mucho y ha quedado un disco muy redondo, con muchos estilos, pasamos del bolero, al vals, al rock, al pop más tradicional. Resume bastante el punto en el que está Taburete, su evolución y hacia dónde queremos que siga el grupo.

‘La Broma Infinita’ ¿por qué este título? ¿qué significado tiene?

Una parte del público en general, no el nuestro en concreto, nos ha tomado un poco en broma desde el principio. La gente no creía en nosotros, pensaban que era de todo menos música. Al final lo que queremos decir es que el tiempo nos ha dado la razón cuando creímos en este proyecto desde el primer día. Este es el cuarto disco en 6 años, la broma continúa, todo sigue, y esto era reírnos un poco de cómo nos prejuzgaron al principio, pensando que las cosas no iban a funcionar, y aquí sigue la broma dando guerra.

En este álbum hay nuevos estilos musicales, ¿podría decirse que está naciendo un nuevo Taburete que está creando un cóctel musical, introduciendo nuevas temáticas y estilos, parecido al nuevo éxito de C. Tangana que está batiendo récords, y conquistando oídos, con esa mezcla de rumba, bachata, pop, guitarra, flamenco?

Es verdad que el disco de C. Tangana ha bebido de la música popular de toda la vida, y nosotros es algo que hemos hecho desde el primer disco. Hemos hecho música de siempre, no una música pegada a ninguna moda donde hemos metido rancheras, boleros, mucha influencia latinoamericana. Cuando escuché el disco de C. Tangana, me parece que es el disco del año y de los últimos años, sin ninguna duda. Hacía mucho que no escuchaba un disco en bucle, entero. Me parece un gran disco, al que le ha echado pelotas. En ese sentido creo que pensamos parecido, en cuanto a qué queremos hacer.

Como todo en la vida, siempre hay “una niña mimada”, en el caso concreto de este álbum, ¿cuál es la canción más especial, la predilecta?

En mi caso probablemente la más especial es la última, la de ‘Mamá’, porque es la canción más personal y más sincera que he escrito nunca. Pero también va por momentos, como el disco lo tenemos ya un poco trillado, vas cambiando un poco, quizá mi favorita como canción en sí es ‘Brindo’, una canción que nos acompañará siempre, que no es una canción que se podrá poner de moda, pero es un tema del que estamos muy orgullosos

Regreso a Salamanca, una ciudad que ya conocéis, y con una vuelta muy positiva porque habéis colgado el ‘no hay billetes’ ¿qué esperáis de este concierto?

Esperamos que la gente se lo pase fenomenal. Al principio cuando empezamos esta gira teníamos un poco de miedo por cómo iba a reaccionar la gente, al tener que estar sentado, con la mascarilla… en ese sentido no es el concierto soñado, pero se ve que la gente tiene ganas de disfrutar, de escuchar música en directo, y la experiencia durante todos estos conciertos que llevamos como unos ocho o nueve conciertos está siendo buenísima. La gente agarrada al asiento para no levantarse, pero cantando todas las canciones de la primera a la última.

A Salamanca hace tiempo que no vamos, pero siempre ha sido un público muy entregado entonces esperamos mucha diversión. Vamos a hacer un repaso de los tres discos anteriores de Taburete, a mayores de ‘La Broma Infinita’. Va a ser un concierto para los que nos han seguido desde el principio hasta este disco, para los que se quedaron un poco atrás y conocen solo las canciones más antiguas. Es un concierto que va de menos a más, de un acústico a un colofón muy potente, y por eso lo van a disfrutar muchísimo. Es un viaje muy bonito desde que empieza hasta que acaba.

No solamente habéis agotado las entradas en Salamanca, hay conciertos posteriores como el de Vigo o Burgos donde ya no quedan entradas. Esto significa que la gira está teniendo una muy buen acogida, a pesar de la situación pandémica que estamos atravesando, ¿esperabais tan buenos resultados?

Esperamos que fuese bien, pero es verdad que sobre todo cuando hemos tenido que aplazar algunos conciertos porque algunas comunidades no nos permitían hacerlo tal y como queríamos, o con una reducción de aforo demasiado grande que nos ha hecho aplazar algún concierto, piensas que puede generar algún tipo de miedo. Pero salvo algún concierto en el que ha quedado alguna entrada suelta, el resto está siendo así. Así que estamos muy contentos de que la gente confié en nosotros a pesar de los riesgos que hay, porque eso significa que tienen muchas ganas de vernos.

¿Habrá sorpresas durante el concierto de mañana, para aquellos que os están esperando?

Siempre puede haber alguna sorpresa, pero si las cuento deja de ser sorpresa.

Finalmente, aunque estáis inmersos en esta nueva gira, ¿rondan ya creaciones, posibles temas o incluso puede que alguna composición que ya esté sobre la mesa, que viera la luz a corto plazo, y de la que nos pudierais desvelar algún mínimo detalle?





Todavía no lo tenemos muy claro, pero vamos a sacar temas nuevos, de aquí a pocos meses. Quizá hagamos una reedición de este disco con temas inéditos, incluso con alguna colaboración. Y de cara a principios del año que viene, ya tenemos repertorio para grabar un nuevo disco, que será con lo que nos pongamos. Es algo todavía no consensuado, pero casi con total seguridad el año que viene habrá quinto disco.





Nos quedamos a la espera del quinto disco, y del seguro éxito, este viernes, 30 de abril, en Salamanca con la presentación de 'La broma infinita'. Un broma que dará mucho de qué hablar.