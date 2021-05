Sigue pendiendo de un hilo el Guijuelo. Pero los chacineros se aferran con uñas y dientes a su opción de acabar en la Segunda RFEF y no certificar su doble descenso.

Este domingo, a partir de las cinco de la tarde, el Guijuelo visita al filial del Real Oviedo en tierras asturianas. La cuenta es clara: una derrota les haría caer a la Tercera RFEF.

Los chacineros llegan con siete puntos de doce posibles en la segunda fase pero sin margen de error. El técnico Chuchi Jorqués recupera al goleador Antonio Pino pero sigue sin poder contar con el capitán Jonathan Martín.

"Soy de los que pienso que cuando algo funciona no se debe cambiar. Y mira que hay jugadores que están entrenando muy bien y se merecen ser titulares, pero ahora mismo los que están andan muy bien. Nos ha costado mucho dar con la tecla de ese once titular que nos pueda funcionar y ahora no tendría mucho sentido cambiar", asegura Chuchi Jorqués en rueda de prensa.



En la ida, el Oviedo Vetusta ganó por 0-2 en el Municipal Luis Ramos y los chacineros cuajaron un muy mal partido. Algo a lo que quieren dar la vuelta este domingo para seguir con vida en la competición.