Arturo Cruz forzó para jugar el partido decisivo. El base del Carbajosa Basket llevó el timón durante los minutos que estuvo en pista y aportó en defensa y en ataque. Al final del partido, el salmantino reconocía que le gustaría seguir un año más.



Permanencia. “Increíble. Ha sido un partido complicado pero hemos hecho un buen trabajo desde el inicio. Esta afición es increíble. Estoy muy contento”.

Valoración de la campaña. “Ha sido una temporada de muchos altibajos y muchos cambios en la plantilla. Eso siempre afecta. Tampoco hemos conseguido buenas rachas para tener tranquilidad. No queríamos pero tuvimos que llegar hasta aquí pero es deporte y es lo que ha tocado”.

‘Tocado’. “Vengo de arrastrar muchas molestias en la espalda. He hecho todo lo posible la semana pasada y esta para poder estar. No pudo ser en Murcia porque no estaba en condiciones”.

Aprendizaje para el club en LEB Plata. “Mucho. Es fundamental. Siempre dicen que el primer año en una categoría nueva es un año muy importante porque los proyectos se mantienen o caen otra vez. Creo que el trabajo que se ha hecho desde la humildad del club es súper importante para poder continuar y seguir en la categoría”.

Renovación. “Yo creo que sí”.