​Al Salamanca CF UDS se le escapa la victoria frente al Lealtad en un partido con polémica (0-0)

Necesitaba la victoria el conjunto charro si no quería perder el tren de la salvación en la Segunda RFEF. En la misma tesitura se encontraban los asturianos, lo que pudo valer para que ambos conjuntos salieran con cautela al verde de Les Cayenes, con la tensión propia de dos conjuntos que se jugaban mucho.



De hecho, en los primeros 10 minutos sólo había un disparo de Sergio Molina, que sí que desperezaba en cierta manera al Salamanca CF UDS. Aunque también en esos momentos se cargaba Ayala con una amarilla después de hacer una falta para frenar a un Sandoval que era de los más activos del conjunto local.

También lo intentaba Maissa, que sería protagonista involuntariamente en la segunda parte, en una jugada embarullada en la frontal del área charra. Y ese tiro y una falta sobre Javi Benítez terminaban de despertar al Salamanca CF UDS que, eso sí, había tirado prácticamente 35 minutos.

Y es que fue ya encarando el final de la primera parte cuando iba a llegar una doble ocasión charra. Primero era el Puma quien cabeceaba una falta botada por Molina y que no era gol porque Mateusz sacaba una mano prodigiosa para evitarlo. En el saque de esquina posterior, Uxío remataba pero su cabezazo se iba lamiendo el poste.

Justo antes del descanso, llegaba la primera jugada polémica. Candelas disparaba desde prácticamente la línea de fondo y su disparo rebotaba en un jugador del Lealtad antes de ir mansamente al palo. Sin embargo, el lateral y todos sus compañeros reclamaron penalti por mano, algo que el árbitro no consideró.

Para poco más dio una primera parte bastante sosa en el que el juego no fue fluido por parte de ninguno de los dos conjuntos. Y así se inició el segundo tiempo, aunque sí que ambos equipos salieron buscando un gol que les permita soñar con la salvación. Primero fue Maissa el que lo intentó desde la frontal, y le respondió el Puma con un disparo similar, aunque en su caso el tiro quedó bloqueado por la defensa.

Lolo Escobar buscaba meter más velocidad a su equipo, motivo por el que movía las bandas e introducía a Ernest y Javi Navas. Y minutos después de entrar, el primero recibía una falta que, tras ser botada por Sergio Molina, acabó en una mano de Álex Iriondo por la que el colegiado señalaba el punto de penalti. El propio Molina era el encargado de ejecutarlo, pero Mateusz volvía a lucirse y lo detenía, para disgusto del mediocentro del Salamanca CF UDS.

La primera jugada polémica iba a llegar poco después, en el minuto 74. Maissa y Javi Navas chocaban en una jugada en campo del conjunto charro, y el árbitro no lo dudaba: roja directa para el jugador del Lealtad que, eso sí, parecía el más dolorido en el césped. Los jugadores asturianos no dudaron en echarse sobre el árbitro, y es que consideraban que el que había entrado con la plancha era el jugador abulense. De hecho, Maissa se marchaba cojeando y ayudado por el doctor local y por Candelas para salir del terreno de juego, ya que no podía hacerlo por su propio pie.

Iba a disponer el Salamanca CF UDS de un hombre más durante 15 minutos, aunque no lograba volcar el campo sobre la portería de un Mateusz que no llegaba a estar exigido del todo.

El colegiado añadía cinco minutos llegado el 90’, y comenzaba ahí un auténtico correcalles en el que el Salamanca CF UDS tuvo dos claras ocasiones. La primera en las botas del Puma, que batía con suavidad al portero visitante y, cuando ya todo el mundo cantaba el gol, Unai Hernández aparecía para salvar en la línea y despejar a córner.

Segundos después, Fer Llorente disparaba desde la frontal y su tiro pegaba en el larguero y botaba en la línea de gol. Pese a que el mediocentro charro reclamó gol, el asistente consideró que el balón no botó por completo dentro de la portería, por lo que el juego continuó. Iba a tener una última el conjunto salmantino en un saque de esquina con el tiempo cumplido, pero ninguno de los disparos logró atinar entre los tres palos.

Al final, reparto de puntos que contenta más al Lealtad y que no sirven de mucho al Salamanca CF UDS, que vuelve a quedar a expensas de lo que hagan sus rivales para saber si dependen de ellos mismos para salvarse, aunque cada vez se les complica más.