Tres puntos de oro para Unionistas. Paso de gigante hacia el playoff de ascenso a Segunda División. Un gol de De la Nava en el minuto 8 dio la victoria a los charros ante el Burgos en el Reina Sofía.



El once de Hernán Pérez no escondía sorpresas en los nombres ni en el dibujo. Fueron los mismos que salieron de inicio en el Reino de León a excepción de Luis Acosta por el sancionado Ramiro Mayor. El Burgos, por su parte, planteó un once inicial con muchas novedades y jugadores poco habituales.

No salió Unionistas con tanto ímpetu ni a apretar tan arriba como en las últimas ocasiones. Pero sí golpeó en la primera ocasión que tuvo. A los ocho minutos de partido, Rojo centró desde la izquierda y De la Nava se anticipó a Leak para mandar de cabeza la pelota a la red.

Con ventaja, Unionistas mereció el segundo. Y mucho. Entre Rojo, Nespral e Íñigo combinaban en la izquierda ante la pasividad de Pisculichi y le generaban una importante superioridad a Raúl Navarro. Montes, por el costado derecho, gozó de tres ocasiones muy claras. Pero en una ocasión Leak y en las otras dos la mala puntería evitaron que los charros se fuesen con dos goles de renta al descanso.

Tras el paso por los vestuarios, Montes siguió cerca del gol pero negado en sus disparos. E Íñigo no decidió bien en un dos contra uno con De la Nava y Óscar López le tapó el chut.

El Burgos movió ficha y metió en el campo a Undabarrena, Juanma y Álvaro Rodríguez. Y ahí sí sufrió Unionistas. Los cambios apenas sujetaron el equipo y en ocasiones Mandi estuvo demasiado solo (vio la quinta amarilla y no estará en el duelo decisivo).

Claudio Medina tuvo dos claras ocasiones en el tramo final que metieron el medio en el cuerpo a la afición blanquinegra. Pero el pitido del árbitro liberó a los charros, que están a un partido de meterse en el playoff de ascenso a Segunda División.