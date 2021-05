​La Superliga llega a Salamanca: “Salvados” entrevista a los aficionados de Unionistas sobre el proyecto europeo

El proyecto de la Superliga nació tan rápido como murió. En apenas tres días se pasó de anunciar una nueva competición europea cerrada para el próximo mes de agosto con 20 equipos europeos de élite (de los cuales 12 serían fundadores) a ser repudiada por la comunidad internacional del fútbol, las instituciones trasnacionales (UEFA y FIFA) y caer en el más profundo ostracismo. Actualmente, solo tres equipos se han mostrado firmes con el proyecto: Real Madrid (cuyo presidente ha sido la cabeza visible y portavoz), FC Barcelona y Juventus.



El nacimiento de la Superliga europea ya nació herido de muerte desde el momento en que no se contó con la afición, si bien es cierto que el principal detractor de la misma ha sido la UEFA, no en vano la sustitución de la Champions League por la Superliga era el principio de su fin. No obstante, las aficiones de los clubes ingleses que habían decidido participar como fundadores de esta nueva competición se les volvieron en contra y organizaron concentraciones para mostrar su oposición a la misma. En cuestión de horas, el Big Six (como se conoce al grupo formado por Manchester City, Manchester United, Liverpool, Chelsea, Arsenal y Tottenham) se desmarcó de la Superliga, dejando a Florentino Pérez -presidente del Real Madrid y la Superliga- solo en la defensa de la nueva competición.

Este pasado domingo la resaca del fracaso de la Superliga llegó hasta el estadio municipal Reina Sofía, ya que el programa “Salvados” de La Sexta se desplazó hasta esta zona de Salamanca para grabar imágenes del encuentro entre Unionistas y el Burgos, así como para pulsar la opinión de la afición blanquinegra sobre el proyecto de fútbol europeo fallido. Igualmente, según ha podido saber SALAMANCA24HORAS.COM, el afamado programa también cogió declaraciones al capital del conjunto salmantino, Carlos de la Nava.

Este domingo “Salvados” regresa con una nueva temporada, así que pronto se podrá conocer si el programa versa únicamente sobre la Superliga de fútbol, si es un trabajado de cara a las próximas semanas y, sobre todo, qué papel juega el humilde equipo salmantino en toda esta historia.





Domingo 9 de mayo acaba el estado de alarma.

Y vuelve Salvados. pic.twitter.com/lOW6VGhHtm — Salvados (@salvadostv) May 2, 2021