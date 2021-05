La mente racional de esta perra ve la luz gracias a TikTok

Desde hace un tiempo se vienen reclamando que las mascotas gocen de derechos casi similares a los de los humanos. La razón puede ser porque son convivientes o quizá porque son más inteligentes de los que a veces nos creemos.

Un reciente vídeo en la aplicación de TikTok ha demostrado que efectivamente los perros gozan de una gran inteligencia. En el video se muestra como una perrita trasmite mensajes a sus dueños con palabras.

La unión de todas las palabras logra la construcción de frases enteras perfectamente entendibles, pero ¿cómo lo hace? Resulta que su dueña ha construido una especie de maqueta a modo de puzle con unos botones inalámbricos que la perra tiene que pulsar cada vez que quiera trasmitir un mensaje. De este modo logra decir frases como “papá duerme”. Y aunque a priori pueda parecer una broma, algo irreal e imposible, lo cierto es que el mensaje se corresponde totalmente con la verdad, ya que cuando la dueña recibe este mensaje comprobó si realmente su pareja estaba durmiendo o no, y efectivamente lo que la perrita decía se correspondía con la verdad.



Este video se ha vuelto viral en las redes y ha conquistado TikTok. Además de dejar patente que la inteligencia de los perros es mayor de la que muchos piensan. Eso sí, este video no ha dejado indiferente a nadie, y por supuesto, los comentarios en la redes no tardaron en llegar, incrementando la polémica sobre si los animales pueden llegan a ser racionales o no. De momento solamente queda esperar a ver si más casos como este ven la luz.