Los regantes de Ferduero denuncian la situación de abandono de la CHD y no descartan movilizarse

La Asociación Ferduero, de la que forman parte 138 comunidades de regantes con 246.110,04 has integradas, ha denunciado tras celebrar la junta de Gobierno y la asamblea general "el hartazgo y la impotencia" que les produce "la falta de relación, comunicación, colaboración y diálogo con la Confederación Hidrográfica del Duero, entidad que nos tutela, pero que ni escucha nuestras quejas, ni visita las comunidades de regantes para comprobar in situ sus problemas, ni atiende las peticiones de reuniones y que, además, ralentiza hasta límites insoportables cualquier trámite o expediente que se inicia".



Asimismo, la asociación hace referencia a la revisión del Plan Hidrológico de la Demarcación, "en la que no se tienen en cuenta para nada los intereses de los regantes, que ya no tienen confianza alguna en la CHD, dado el incumplimiento en la ejecución del programa de medidas incluido en el plan vigente. Está claro que el Ministerio para la Transición Ecológica vive en otra realidad, pero cabría esperar que la Confederación, más cercana al territorio, se preocupara más por dar solución a las necesidades de los usuarios, pero no es así".



Si la situación no cambia, explica Ferduero, "no sólo nuestra postura seguirá siendo contraria a la aprobación del Plan Hidrológico, sino que estudiaremos otras medidas de presión ante la CHD, como pueden ser movilizaciones y negarnos a hacer frente al pago de los cánones y tarifas que se nos liquidan, asumiendo el riesgo de que se nos puedan exigir por vía de apremio, tal y como determina la ley".

Consideramos que la situación es "insostenible, nos sentimos desamparados, ninguneados e impotentes ante una Administración que no se digna a hablar con sus administrados. Son muchas las comunidades de regantes que tienen alguna cuestión pendiente con la CHD y nunca antes había ocurrido esta situación de abandono y desatención hacia nuestro colectivo, de ahí nuestra decisión de adoptar medidas drásticas".