La gran temporada de la delantera Carmen Álvarez no ha pasado desapercibida por el seleccionador nacional sub 19. La charra ha sido citada por la Selección sub 19 para los entrenamientos que tendrán lugar del 10 al 12 de mayo en la Ciudad de Fútbol de Las Rozas.

La delantera charra, que milita en el Atlético de Madrid, es una auténtica cazagoles y una de las atacantes más destacadas de su edad; lo que le ha valido para ser llamada por la selección nacional.

Carmen Álvarez es una de las veinticuatro jugadoras convocadas por el seleccionador nacional sub 19 y estará acompañada por otras tres jugadores del Atlético de Madrid.