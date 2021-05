Imanol Arias prefiere hacer oídos sordos y no confirma su ruptura con Irene Meritxell

Esta mañana nos hemos quedado muy sorprendidos al conocer gracias a la revista Semana la separación entre Imanol Arias e Irene Meritxell tras once años de relación. Y es que quien haya seguido muy de cerca a esta pareja entenderá que no es la primera vez que hay rumores de crisis, aunque parece que se trata de una ruptura definitiva.

Ambos continúan siendo amigos y es que ya saben que después de tantos años de relación, lo más bonito es que perdure ese cariño que siempre ha habido entre las dos personas y ambas sean capaces de emprender su camino por separado. Aunque todavía es muy pronto para saber qué pasará entre los dos protagonistas de nuestra noticia, hemos hablado con Imanol Arias y nos ha sorprendido mucho su reacción.

Ya saben que el actor no es muy amigo de las cámaras y de la prensa en general, pero parece Imanol no esperaba en absoluto a los medios de comunicación y ha dicho por activa y por pasiva que estaba todo bien: "Está todo bien señorita, no voy a decir nada más, vengo a hacer teatro señorita".

Aunque han sido muchas las veces que le hemos visto mucho más enfadado con la prensa, Imanol en esta ocasión se ha limitado a ignorar las preguntas de la prensa y no ha confirmado, ni desmentido, la información que se ha publicado hoy sobre su ruptura con Irene Meritxell, la que ha sido su pareja durante once años.