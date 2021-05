El canario Aythami se muestra muy ambicioso respecto al duelo del domingo ante el Valladolid Promesas. El delantero de Unionistas lleva varios encuentros como suplente pero se pone al servicio del equipo. Además, deja aparcada su renovación al término de la campaña.

Partido ante el Valladolid Promesas. "Puede ser el partido más importante de Unionistas desde que se creó. Una final para nosotros y para ellos para conseguir algo bonito y algo grande. A todo jugador le gusta jugar siempre, bien sea con los amigos o compitiendo. Pero esta es una de las finales más importantes en la carrera de muchos de estos jugadores y todos queremos jugar y dar el máximo".

Vale el empate. "Sí. Pero también valen muchas cosas en la vida y después no son válidas. Lo que vale es ir a Valladolid y pensar en ganar. Si se dan otros resultados, que sean buenos para nosotros. A día de hoy, solo nos vale la victoria. Nuestro único pensamiento es ir a por el partido".

Suplencias. "Le das vueltas a la cabeza. A todo jugador le gusta jugar siempre. En Guijuelo hice buen partido. A partir de ahí, no he vuelto a salir de inicio. El equipo está en una situación muy privilegiada y eso me alegra mucho. Los partidos que quedan, da igual quién juegue. Si se consigue lo que tenemos en cabeza, será muy grande".

¿Pensabas jugar el playoff cuando firmaste? "Siempre tienes esa ilusión de poder hacerlo. El fútbol es grande por estas cosas. A priori no lo piensas pero siempre hay una esperanza y en este caso se ha dado".

Tiene una cláusula de renovación automática. "Ahora mismo estoy pensando que el equipo logre el objetivo y eso será un regalo para todos. Que un equipo se plante en Segunda División con tan pocos años de creación sería muy grande. No me preocupa ahora mismo renovar. Ya se verá lo que puede pasar en el futuro".