​Se acabaron las ‘pachangas’ en el Prado Panaderos: llegaron a jugar hasta futbolistas mundialistas

Durante décadas, cientos de salmantinos han utilizado el Prado Panaderos para disputar ‘pachangas’ de fútbol. Casi como un ritual. Desde más mayores hasta más pequeños. Pero no solo fútbol, también se ha podido ver en los últimos años fútbol americano o béisbol. Sin embargo, los propietarios del terreno han decidido cerrar la zona y prohíben cualquier tipo de partidillo. Así lo han dejado claro con una serie de carteles a la vista de todos.



El Prado Panaderos ha sido un lugar habitual para ‘pachangas’ con caras conocidos como numerosos ex jugadores de la extinta Unión Deportiva Salamanca. Uno de los que no ‘fallan’ los domingos es Ángel de los Santos. A sus 69 años, el ex futbolista de la UDS acude a jugar con mucha ilusión. “Yo creo que llevo jugando allí 35 años. Aprovechábamos muchos jugadores ya retirados del Salamanca. Era un lugar con mucha proximidad para todos. Ahora nos hemos tenido que buscar un plan B para jugar. No hay edad: jugamos desde gente de 69 años hasta chicos muy jóvenes. Es algo familiar”, explica el propio Ángel de los Santos a SALAMANCA24HORAS.

Además, Ángel de los Santos explica cómo es el ritual: “Vamos sin ninguna obligación. Estamos a las once y media y nos dividimos en dos equipos de once o de siete. Nos vestimos de rojo o de blanco. Es una vía de escape para cerrar la semana. La primera media hora nos tiramos hablando de partidos y luego ya jugamos una hora más concentrados”.

En el Prado Panaderos han pasado futbolistas del nivel de Paco Bonet (uno de los mejores centrales de la época de los 80), Miquel Corominas (que jugó en el Barcelona, Espanyol y la UDS), Julio Pedraza (defensa de la UDS en la época de los 70 y 80) o el ‘mundialista’ Mutiu (delantero nigeriano que jugó en la Real Sociedad, el Racing de Santander o en la UDS, además de los mundiales de Estados Unidos, Francia y Japón y Corea del Sur).