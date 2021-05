Detenida una mujer en Salamanca por simular cargos en su cuenta bancaria que ella misma había solicitado

Agentesde la Policía Nacional han detenido el pasado miércoles en Salamanca a una mujer por haber denunciado cuatro cargos fraudulentos en su cuenta bancaria, por importe total de 110 euros.

La detenida había denunciado a finales del mes de abril, que en su cuenta bancaria había cuatro cargos por importe total de 110 euros que ella no había realizado ni autorizado, y en ellos figuraban empresas con las que nunca ha tenido relación. Que la cuenta tenía asociada una tarjeta que siempre ha estado en su poder la cual ha sido anulada y destruida por la entidad al comunicarle ella los hechos.

En dos de los cargos por importe total de 80 euros, figura como concepto una empresa dedicada a la concesión de mini créditos de dinero on line (DINEO). En esta empresa, la solicitud del dinero puede realizarse de manera online o a través de sus oficinas físicas habilitadas, siendo una de ellas los establecimientos Cash Converters, contando en todo momento con la ayuda de un profesional. El proceso es rápido y sencillo, siendo aprobadas en menos de 10 minutos y sin necesidad de tener que enviar ni presentar documentos, papeles y sin aval. Dando la opción de recibir el dinero, una vez ha sido confirmado el préstamo mediante transferencia bancaria o bien recogiéndolo en efectivo en la oficina física. Los cargos denunciados como fraudulentos, una vez realizadas gestiones, se pudo comprobar que correspondían a pagos parciales realizados por la detenida y asociados al micro crédito solicitado por ella el día 01 de marzo y firmado físicamente en el Cash Converters de esta ciudad.

En los otros dos cargos por importe total de 30 euros, denunciados como fraudulentos figura como concepto la empresa Credito Claro, la cual no se dedica a conceder préstamos, sino que cuando se contratan sus servicios emite un informe de impagos por un precio de 30 euros, los cuales cobra al cliente, si no lo cancela antes de recibir el preceptivo informe solicitado. Y en este caso la detenida accedería a la página con el propósito de solicitar otro préstamo, sin ser consciente que en esa página no se dedicaban a ello.

La presunta autora de la estafa y simulación de delito fue detenida y oída en declaración en el día de ayer en dependencias policiales, siendo puesta posteriormente en libertad.