Shinova llega este viernes, 7 de mayo, por primera vez en concierto a Salamanca: “las canciones se adaptan mejor a los tiempos que las propias personas”

Shinova para quienes desconozcan el nombre, es una banda de Indie-Rock Vizcaína, uno de los grupos de música alternativa en castellano, más popular del momento. Su música, y en concreto sus letras. Las letras de su nuevo álbum ‘La Buena Suerte’, el sexto del grupo, son toda una declaración de intenciones con frases cargadas de sentimientos puros y cristalinos, expresiones alentadoras, cargadas de positivismo que parecen predestinadas, adelantadas al tiempo real que entonces vivíamos. Vivíamos porque la mayor parte de las canciones de este álbum se escribieron antes de que llegara esta pandemia, que tantas cosas ha cambiado en nuestra vida cotidiana.

Este viernes, 7 de mayo, Shinova se presenta en concierto, en Salamanca, en el CAEM. Por este motivo, este medio, Salamanca24horas, ha querido hablar en exclusiva con Gabriel de la Rosa, el cantante del grupo, antes de su subida a los escenarios, con la intención de conocer más de cerca a este personaje, a su grupo y a su nuevo álbum.

El disco ‘La Buena Suerte’, el sexto álbum, que llega justo después de la pandemia con frases que desde luego, se adelantan a los tiempos que estaban por venir, y que incluso seguimos viviendo, a modo de un soplo de positivismo y buena energía ¿piensas que el gran impacto emocional que ha supuesto la pandemia en la población ha jugado a vuestro favor, os ha dado ese impulso hacia el éxito?

No, la verdad es que no. Al final todo este asunto de la pandemia ha traído muy poquitas cosas buenas, y para el sector del que formamos parte menos aún. Pero si es cierto que hemos podido conectar con la gente a través de las canciones, algo que para nosotros nos ha servido muchísimo, en estos tiempos en los que no hemos podido subirnos al escenario con ese contacto directo, el tener la posibilidad de lanzar canciones, de hablar a través de ellas y sacar un disco, desde luego que es algo que en unos momentos tan tristes nos ha dado muchas alegrías.

La mayor parte de vuestras canciones se escribieron antes de la pandemia, entonces no se sabía lo que estaba por venir, por eso, ¿el mensaje que queríais trasmitir con vuestras letras, aunque se adapta perfectamente a la situación vivida, se corresponde con lo que por entonces queríais trasmitir, o era algo diferente que por casualidades de la vida ha coincidido?

Al final la ‘Buena Suerte’ es un retrato de los años y de la época anterior a su presentación. Los últimos dos años y medio, tres, hemos vivido cosas maravillosas, tanto con la banda como a nivel personal. Ha coincidido que los cinco hemos vivido momentos muy bonitos. La ‘Buena Suerte’ es un retrato de esos momentos. Al final las canciones se adaptan mejor a los tiempos que las propias personas. Todo lo que hemos vivido posteriormente ha vestido a muchas de las canciones de otra manera, y son perfectamente compatibles con este marco que estamos viviendo.

‘Puedes apostar por mí’, ‘Te debo una canción’, ‘La sonrisa intacta’, ‘Solo ruido’ o ‘Ídolos (los mejores momentos están por llegar)’ son algunos de los títulos que componen ‘La Buena Suerte’. Los titulares por sí solos ya trasmiten un mensaje contundente ¿estas declaraciones tan directas tienen un único destinatario?

Sí, quien las reciba y las haga suyas. De hecho, ese es el poder de la música. Una canción sale de un estudio y cuando llega a casa de quien sea, quien la quiera recibir hace que esa canción sea suya y de nadie más. Esa es la magia de las canciones.

Públicamente habéis anunciado que habéis descartado canciones de este álbum, justamente porque se correspondían mucho con la realidad vivida durante la pandemia ¿el motivo de este descarte fue miedo a un rechazo social, a desconcertar a los oyentes?

Las canciones cambian de significado o el mensaje puede variar según el contexto social que se esté viviendo, y muchas canciones, no todas, pero algunas si tenían ese peligro. Eran muy buenas canciones como para sacarlas y que quedaran ya estancadas en un momento oscuro. En concreto, había una canción que se quedó en el cajón, y que ojalá pronto podamos sacar, que directamente se titulaba ‘Gente en las terrazas’, con eso te cuento todo.

¿Son entonces canciones que pensáis revivir en algún momento?

Sí, aunque no solemos reciclar canciones. Con el tiempo nos hemos dado cuenta de que muchas de esas canciones, que no llegaron a entrar en discos, pero nos parecían buenas, siempre nos mentíamos diciendo que en algún momento saldrían y nunca hemos tirado de canciones recicladas, pero en este caso puede que algunas de estas canciones vean la luz, ahora mismo esta es la intención.

¿Qué cabida ha tenido este disco en vuestra gente, en los fans, en aquellos que os han escuchado desde siempre, qué sentimiento ha generado en la audiencia?

Estamos teniendo la respuesta más instantánea y calurosa que habíamos tenido nunca con un disco. Venimos de hacer dos discos que nos han dado muchísimo, que nos han permitido hacer giras con muchísimos conciertos, conocer a muchísima gente en muchas ciudades, incluso fuera de España, y aún con las restricciones en directo, con la ‘Buena Suerte’ la sensación es que ha impactado de una manera más intensa.

“Grita tu victoria al aire”, “se agotan las excusas para amarnos como nunca”, “los mejores momentos son los que están por llegar” o “que no se agote la fe” son algunos de los mensajes que se esconden en estas canciones ¿dirías que este disco es un aprendizaje, no solo para vosotros como grupo, también para el resto del mundo?

Un aprendizaje para nosotros seguro. Para nosotros cada disco, cada canción es un momento de aprendizaje que nos sirve para el futuro, y en un momento dado como terapia también, en el momento en que estás componiendo esa canción. No somos nadie para enseñar nada a nadie, de hecho, precisamente nosotros nos alimentamos de la gente, de lo que aprendemos y se lo devolvemos en forma de canción. Por eso creo que el aprendizaje es más nuestro, y es algo precioso.

De todas las canciones, ¿cuál es la más significativa, la predilecta para ti?

El álbum en sí. Respecto a esta pregunta cada vez respondo algo diferente porque cada dos días suelo cambiar de opinión. Hoy te puedo decir ‘Ídolos’, la semana pasada hablada de ‘Te debo una canción’, esto es algo que está siendo común con la gente que nos sigue que van cambiando de opinión, tienen una canción predilecta hasta que otra les engancha. Esas son muy buenas noticias.

En el formato de venta de este nuevo disco está el vinilo. Este es un formato que en los tiempos actuales está en auge, pese a las nuevas plataformas musicales como Spotify, Sound Cloud o Deezer, por nombrar algunas, que son más cómodas, accesibles, instantáneas y económicas, sobre todo para el público joven, ¿de qué manera está compitiendo el vinilo frente a estas nuevas plataformas musicales? ¿Qué beneficios aporta a la música, a la vuestra en concreto, este formato?

Curiosamente sacamos el disco y sucedió algo que no esperábamos, nos pusimos número 1 en vinilos. Aparte de ser un sorpresón y una alegría, fue muy significativo. También nos pusimos número 2 en CDs, el número 1 era el madriñelo C.Tangana, así que poco se podía hacer, pero incluso así para nosotros fue una victoria, algo muy significativo por dos razones. La primera porque incluso en el streaming, el formato físico sigue vivo, evidentemente no con el número de hace veinte años, pero sigue vivo. Y por otro lado, porque la gente es consciente de que los necesitamos ahora más que nunca, sobre todo con cosas como estas, con la venta de entradas que queremos que vuelen junto a los discos. Esto tiene una lectura muy positiva, y por supuesto el vinilo, que cuando nadie lo esperaba está vivo.

Salamanca. Concierto este viernes, 7 de mayo, ¿es la primera vez que tocáis en la capital salmantina?

Sí, y no veas las ganas que teníamos. Lo hemos comentado mucho en los últimos años, siempre hemos estado a punto pero al final pasábamos cerca o no se llegaba a concretar, y esta vez es una realidad, y tenemos muchas ganas.

Aparte de la presentación de este nuevo álbum ‘La Buena Suerte’, ¿durante el concierto rememorareis éxitos anteriores?

Evidentemente cada vez es más complicado hacer un repertorio, que eso también está bien, aunque las discusiones son interminables porque unos quieren una canción y otros quieren otra. Lo que hemos decidido es hacer en cada concierto un repertorio diferente, o una base muy clara pero variando cosas para que la gente tenga una sensación de que ese concierto ha sido único, y que en la gira no habrá otro igual.

Para finalizar, ¿qué sentimientos pre-concierto albergan en el interior de Gabriel de la Rosa?

Ganas, te diría que nervios, pero es que ni eso. Ganas. Encima contamos con la tranquilidad de poder subir al escenario dentro de una pandemia, pero en un lugar donde las medidas se llevan al extremo, donde los profesionales son impresionantes, así lo llevan mostrando durante este último año, cómo gracias a la tenacidad y a la fe de muchísima gente que no lo está pasando bien, gracias a ellos nosotros podemos hacer música, y la gente puede disfrutar de los conciertos de la manera más segura.