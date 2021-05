El técnico de Perfumerías Avenida, Roberto Íñiguez, se mostraba muy feliz por el trabajo de sus jugadoras y el staff técnico. Además, habló sobre la honestidad de su club y también pidió plaza para Valencia Basket en la Euroliga.



Valoración. “Lo primero es felicitar a Valencia Basket por la gran temporada que ha hecho. Aunque haya gente que diga que no se ha llevado nada en la competición doméstica, para mí han crecido mucho. Le deseo que puedan jugar Euroliga y espero que FIBA tenga sentido común. Creo que debería haber tres plazas para equipos españoles. El segundo gran éxito es haber terminado la competición. Y luego, sinceramente, creo que no ha ganado el mejor roster, incluso diría que no ha ganado el mejor equipo, pero ha ganado el equipo más unido y más honesto. Y cada uno que saque conclusiones de lo que estoy diciendo. Eso es mérito de las jugadoras y del grupo que tengo. El staff intenta tener cohesión pero sin este grupo es imposible. Y, respecto la honestidad, han pasado cosas entre Valencia Basket y yo y quedarán entre nosotros. Eso refuerza, a mis 53 años, lo que pienso de lo que es el baloncesto”.

Último partido. “¿Qué hubiese pasado si hoy no ganamos? Creo que muchos considerarías que es un fracaso. Ganamos la Supercopa, que no nos hemos quedado en blanco. Y algunos ahora hablarán de doblete. El trabajo ha sido muy bueno y el éxito hubiese sido igual, hubiésemos ganado o no. Espero que la gente esté muy orgullosa”.

Staff técnico. “El último día quiero hablar de mi staff. Quiero hablar de tres mujeres, que es un caso único en el baloncesto español y europeo: las tres son de la cantera de Perfumerías Avenida y de Salamanca. Raquel podía ser entrenadora del primer equipo. Lo será cuando me vaya, que me queda poco aquí y en el baloncesto profesional. Mavi es brutal. Ester es todo empatía, meter horas y llegar a las jugadoras. Vuelvo a decir que las quiero. Espero que lo valoréis y que el club lo valore”.

Trabajo diario. “La teoría es ganar cada día. Acabar el día y decir: he ganado el día. Eso es lo que ha hecho el equipo. Por eso llegan los resultados. Hoy se podía haber perdido pero el trabajo hubiese sido el mismo. Pero, para mí como entrenador, sería el mismo. Para mí, es un año inolvidable”.

Futuro. “Igual no es momento de hablar de esto. Pero hay jugadoras que se van a ir. Es normal. Y es natural. El club no va a poder mantener a muchas jugadoras y habrá que reconstruirse. Somos el tercer presupuesto de la Liga. Muchos se reían pero es la realidad. A algunas jugadoras les pagarán el doble o el triple y nosotros ficharemos lo que es adecuado a este club y este equipo. Cuando quieres hacer un equipo grande, fichas a jugadoras que juegan bien en Euroliga”.