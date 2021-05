​Lolo Escobar descarta a Sepúlveda y Casado para el choque ante el Oviedo Vetusta y avisa: “Llevamos mucho tiempo remando como para quedarnos en la orilla”

Lolo Escobar dejó claro en rueda de prensa que solo piensa en ganar ante el Oviedo Vetusta y también admitió que Iván Casado y Sepúlveda serán bajas por lesión para el partido.



Bajas. “Lo de Anderson es precaución y Leo se ha resentido. Casado y Leo no estarán por lesión y Delorenzi y Ayala por sanción. Nos condicionan y tendremos que tocar cosas. Llevamos seis partidos que siempre falta alguien”.

Situación de Iván Casado. “Es una losa importante y un palo muy duro para mí. Cuando llegaron los fichajes, Iván era una de las piezas seguras para afrontar lo que quedaba y llega el momento más importante y no puedo contar con él. No se encuentra bien y no tienen sensaciones buenas. Sigue teniendo muchas molestias y es un músculo complicado. A día de hoy, no soy optimista de aquí al final”.

Puede salir del descenso pero también caer a Tercera RFEF. “No contemplo lo segundo que has dicho. Solo ganar. Llevamos mucho tiempo remando como para quedarnos en la orilla. Creo que el final va a ser feliz”.

Falta de gol. “Mi experiencia me dice que la falta de gol se trabaja sin darle importancia. Si metes presión, la portería cada vez es más pequeña”.

Impagos. “No tengo ni idea. Estoy centrado en el Oviedo. Ni lo sé ni me importa. No miro el móvil para la clasificación; tampoco para esto”.

¿Vale el empate? “Planteo el partido para ganar pero nos estamos encontrando con muchos empates. Atacamos con dos laterales altos y, salvo en Lealtad, no jugamos con doble pivote. No nos vamos a volver locos porque el equipo que esté más tranquilo va a conseguir esto. Si vas a tumba abierta, puede ser contraproducente”.

Renovación. "No hay conversación al respecto. Y creo que no hay nada que hablar hasta que finalice mi trabajo. Cuando el equipo se salve, ya se hablará este tema".