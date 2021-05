Aumenta la vigilancia con el nuevo radar de bolsillo

La discreción es una cualidad indispensable en el trabajo de las autoridades, de ella depende el éxito de la mayoría de las detenciones, que comienza en su fase de investigación. Como todo en la vida requiere también de innovación, por eso Europa ya ha puesto en marcha un nuevo radar capaz de detectar infracciones al volante a larga distancia, y pasando totalmente desapercibido, ya que este nuevo dispositivo, que por ejemplo ya está funcionando en Francia, cabe en la palma de una mano.

Tomen nota, TruSpeed es el nombre de tan minúsculo aparatito, con el que, por desgracia, muchos conductores no tardarán en familiarizarse con él, siempre y cuando, por supuesto, le pisen de más al acelerador. La novedad de este radar es que tiene la capacidad de vigilar el interior de los vehículos, de manera que ahora no solamente nos podrán hacer la foto desde fuera, los agentes también podrán saber qué estamos haciendo dentro, si llevamos el cinturón puesto, si vamos hablando por teléfono, si vamos comiendo etc. Pero este, no es el único requisito que lo hace especialmente destacable, este aparato es capaz de interceptar excesos de velocidad de hasta 300km/h, con un alcance de 640 metros, y con un zoom x7 que aporta una gran visibilidad, inclusive en los días más lluviosos. Así, parece un poco difícil que a los agentes se les vaya a escapar una infracción al volante, así que tomen nota y extremen las precauciones porque la multa podría salir sabrosa.

Aunque no todo es maravilloso, algún “pero” tendría que tener esta noticia. Y el pero, que podría convertirse en un hándicap que posibilitará que ciertas infracciones pasaran desapercibidas es que este radar solamente funciona cuando está parado, es decir, que no se puede emplear en movimiento. Esto obligará al agente a estar completamente parado, lo que impide, en principio, ser instalado en un coche patrulla.