​El salmantino David Castaño asegura que la atención presencial en los consultorios médicos de Castilla y León se va a recuperar “a mediados de este mes”

“Ahora sí es el momento de recuperar la presencialidad del sistema sanitario. Sí que les puedo decir que la Consejería de Sanidad va a cumplir lo prometido y a mediados de este mes se va a recuperar la atención presencial en todos los consultorios”, ha afirmado el portavoz de Ciudadanos en las Cortes de Castilla y León, el salmantino David Castaño.



Castaño ha sustentado esta afirmación en los últimos datos sanitarios de la Comunidad. “Estamos en un absoluto punto de inflexión: los índices de incidencia acumulada a 7 y 14 días son positivos, la presión está por debajo del 20%, el nivel de vacunación es el mejor de Europa. Es hora de flexibilizar, de recuperar la actividad económica”, ha remachado.

El parlamentario también ha destacado la figura del Procurador del Común -en el próximo Pleno de las Cortes se va debatir la memoria anual del defensor del pueblo- que, en su opinión, “es una institución pegada a la tierra, a la ciudadanía y es importante para que los políticos conozcan lo que pasa en los distintos niveles administrativos”.

El procurador por Salamanca ha recordado que históricamente ha habido una queja porque no se cumplen del todo las resoluciones. Sin embargo, también ha recordado que “es verdad que ha tenido una evolución bastante positiva”, especialmente en la última Legislatura.

“Desde mi Grupo Parlamentario, queremos destacar que con la Ley de Transparencia que aprueben las Cortes autonómicas -acaba de pasar el filtro del Consejo Consultivo- va a tener más relevancia el Procurador del Común, incluso del apartado de las sanciones”. Respecto al análisis de la propia memoria del ombudsman castellano y leonés, ha adelantado que sobre todo recogen los problemas derivados de la pandemia.

Ya en clave nacional, ha asegurado que “es el peor momento” para que el Gobierno de la nación anuncie esa batería de impuestos, “de hachazos fiscales que el PSOE siempre ha tenido encima de la mesa. Lo tenía un poquito parado por las elecciones de Madrid y ahora han vuelto con esa batería de incrementos de la carga fiscal”.

“Antes fue el IRPF o el IVA, un impuesto absolutamente regresivo que no tiene en cuenta la capacidad económica, y vuelven con el impuesto al diésel. Algo que acordaron no sólo con Ciudadanos, sino con otros partidos con los que gobiernan. Para una Comunidad tan grande como la nuestra, con mucha dispersión y en el que hay una flota de vehículos diésel importante, es un tiro en el pie”, ha apuntado

“No estamos en contra de contaminar menos, estamos en contra de pagar siempre los mismos”, ha continuado, para fijar su atención en el cobro de peajes en las autovías. “No las completan, no las terminan. Les recuerdo que el PSOE es el partido que más veces ha gobernado y, no sólo no vamos a tener unas infraestructuras óptimas, sino que nos van a gravar por ellas. Es un absoluto escándalo que va en contra de todo lo que se hace en el resto de Europa”, ha insistido.

Respecto al decreto de Moncloa para las restricciones una vez que decaiga el estado de alarma, David Castaño ha asegurado que el Partido Socialista “no puede dar lecciones en el aspecto económico, ni en el sanitario ni el social. Esto siempre ha sido una estrategia de marketing del señor Redondo, del gurú, de traspasar la responsabilidad de un Gobierno central a las Comunidad Autónomas”.