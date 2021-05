Jorge Recio al alcalde: "Ayer te cogí por el pecho y te dije: nunca defraudamos"

El Ayuntamiento de Salamanca abrió sus puertas para acoger al flamante campeón de Liga Femenina de baloncesto: Perfumerías Avenida. Las charras se impusieron a Valencia Basket en la final y lograron su séptima Liga.

Además de la directiva y el cuerpo técnico, cinco jugadoras estuvieron presentes en la recepción: Silvia Domínguez, Cazorla, Vilaró, Samuelson y Hof.

El alcalde Carlos García Carbayo se mostró orgulloso del nuevo título y también de lo que representa el club a nivel local, nacional y europeo. "Es el momento de coger papel y boli y atender las peticiones del entrenador", bromeaba el alcalde.

El presidente de Perfumerías Avenida, Jorge Recio, no podía contener las lágrimas dentro del Ayuntamiento. "Es un honor visitaros. Alcalde, ayer te cogí por el pecho y te dije: "nunca defraudamos". Ester, Raquel, Mavi, Roberto y las jugadoras se merecen lo máximo. Perdonan que me emocione. Éramos inferiores a muchos rival. Esperemos que la temporada que viene sea igual. No olvidéis que cada vez nos lo ponen más difícil. Tenemos que seguir siendo un equipo humano que demuestra las cosas en el día a día. Roberto, no pidas tonterías, pide dinero. El vestuario y las salas ya están conseguidos", aseguraba Jorge Recio.



Roberto Íñiguez también tenía unas palabras de agradecimiento: "He recuperado la pasión por entrenar tras un año muy duro en Rusia. Sé que ahora nos queréis porque hemos ganado, pero me gustaría que nos quisieseis para seguir ganando".

Por último, Silvia Domínguez reconocía que merecían el título. "Hace dos o tres semanas dije que volveríamos con la copa de campeonas. Merecíamos acabar como empezó todo esto. Es un equipo que ha hecho historia", finalizó la capitana.