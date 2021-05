El PSOE pide a la Junta "que ninguna localidad se quede sin transporte público por carretera”

El PSOE de Salamanca, a través de su grupo en la Diputación, va a hacer “y presentar ante la Junta”, un estudio con las necesidades, las carencias y las peticiones o demandas de la gente en el medio rural vinculadas al transporte público por carretera con el que “dará la batalla” en la Junta, “y ante el gobierno regional” para que sea tenido en cuenta en el Plan o la Ley que se prepara en relación al nuevo mapa de transporte público por carretera de la Comunidad.

Así lo ha anunciado el portavoz del Grupo Socialista en la Diputación, Fernando Rubio, tras la reunión que han mantenido los socialistas salmantinos con el coordinador del Área de Fomento del PSOE en la Cortes de Castilla y León, Ángel Hernández, en la que también han estado presentes la vicesecretaria general del PSOE de Salamanca, Carmen Ávila, las procuradoras Rosa Rubio y Carmen García, el diputado provincial y alcalde de Galinduste, José Lucas, y donde se ha analizado el nuevo mapa del transporte público por carretera que la Junta está elaborando para la Comunidad.

El servicio público de transporte por carretera debe ser un servicio adaptado al territorio, ha considerado Fernando Rubio, y la nueva ley o el nuevo Plan que plantea la Junta en este sentido debe adaptarse “a la realidad y a las necesidades de los que habitamos en el medio rural” ha dicho, tras demandar que no solo se base en el coste unitario, “que es la excusa que se utiliza desde el gobierno regional para establecerlo, tantos sois, tanto costáis” recriminó

“Que ninguna localidad se quede sin transporte público por carretera” ha pedido Rubio, y este principio “va a ser nuestra acción y el que rija” ante la nueva Ley y el nuevo mapa de transporte público por carretera por parte de los socialistas salmantinos, “que los horarios se adapten al territorio” y que se optimicen los recursos contando siempre con las empresas locales porque ambas cosas “son muy importantes”

El transporte público tiene que ser un servicio de calidad, ha añadido el portavoz socialista, “pero sobre todo un servicio que llegue a toda la gente” y en estos momentos no solo no llega sino que no funciona bien, “no se ha adaptado a las necesidades de los pobladores del medio rural”. El transporte público por carretera no solo debe significar el poder desplazarse a recibir un tratamiento médico, ha puesto como ejemplo, sino también que se pueda acceder a lo que conocemos como otros servicios que también son esenciales como que “alguien que viva en un pueblo pueda ir a comprar porque en su pueblo no tiene tiendas” o acudir a un centro educativo, cultural o de ocio, “y eso ahora no es posible”.

En estas misma cuestiones ha incidido también el coordinador del Área de Fomento del Grupo Parlamentario Socialista en las Cortes, Ángel Hernández, quien ha hecho público que desde el PSOE se planteará al Ejecutivo regional, de cara al nuevo mapa de reordenación, un transporte público de viajeros que garantice el acceso a los servicios esenciales y los servicios sociales “de manera digna y en igualdad de oportunidades independientemente del lugar donde se viva”.

“Desde el PSOE de Castilla y León consideramos que es fundamental garantizar una buena cartera de servicios públicos en nuestros pueblos para frenar la despoblación”, ha explicado Hernández. Por ello, ha proseguido, “pedimos la inclusión del bono de transporte de coste cero para el acceso a los servicios esenciales citados así como la bonificación para el acceso a los servicios básicos, como la cultura o el deporte”.

Los socialistas apuestan porque el nuevo mapa de ordenación del transporte público por carretera contribuya asimismo “a la eliminación de las brechas de género y edad en cuanto a la movilidad de la población rural”. Según ha explicado el coordinador de Fomento del Grupo Socialista en el Parlamento autonómico, “no es algo que nos estemos inventando nosotros. A ello hacen referencia numerosos estudios especializados”. A su juicio, “este aspecto es cuestión clave para la sostenibilidad social y para las políticas frente al reto demográfico”, ha concluido.