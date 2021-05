¿Cómo reservar tus vacaciones sin perder tu dinero?

A horas de que concluya el estado de alarma, son ya muchos los que han comenzado a reservar alojamientos para poder disfrutar, al fin, de una escapada. Sin embargo, que finalice el estado de alarma no significa que ya podamos decir felizmente adiós al virus. Y eso es justo lo que quiere recordar la OCU, con un llamamiento a la prudencia, para tomar precauciones a la hora de las reservar. Hay que asegurarse de que en caso de no poder ir, no perdamos el dinero, porque como todo, hay muchos alojamientos que justamente están beneficiándose de esto. Y en caso de cancelación, no te devuelven el dinero.

La OCU nombra 3 consejos para evitar este problema:

1) Priorizar los alquileres que admiten la opción de flexibilidad para cancelar o la de cancelación gratuita, hasta una semana antes de la entrada

2) Pensar que un seguro de cancelación no es la panacea, porque es posible que no ofrezcan garantías adicionales

3) Asegurarse de conservar cualquier publicidad, información

Si a pesar de tomar las precauciones que has considerado como necesarias, te ves en la tesitura de tener que recuperar tu dinero, la OCU te ayuda a reclamarlo. De hecho, han confesado haber recuperado más de un millón de euros para sus socios.