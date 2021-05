VÍDEO | ​Crónica de un botellón anunciado: cientos de jóvenes celebraron el final del estado de alarma con concentraciones en la Plaza Mayor y el Puente Romano

Este domingo a las 00:00, tras ocho meses de toque de queda y más de un año de estado de alarma, el Gobierno abrió la veda. Las restricciones a la movilidad personal desaparecieron, por lo que además de circular libremente a cualquier hora del día, también se permite el movimiento entre comunidades. Asimismo, las reuniones al aire libre y en los domicilios dejan de tener un límite establecido, como se pudo ver ayer con las concentraciones que se dieron en la Plaza Mayor de Salamanca y también la zona de Puente Romano.



La gente tenía ganas de salir y eso se demostró desde antes de las 00:00 horas, de hecho la Plaza Mayor estuvo poblada por decenas de ciudadanos que no respetaron el toque de queda entre las 22:00 y las 00:00. En cuanto se llegó a la hora límite, centenares de residentes -especialmente los más jóvenes- salieron a las calles a celebrar el fin del estado de alarma.

Las imágenes que más se han repetido en redes sociales y en los propios medios de comunicación han sido las de las aglomeraciones de jóvenes, tema que trataremos a continuación y que han causado indignación entre buena parte de la sociedad charra. Pero también hubo quien aprovechó a dar un paseo en una gran noche primaveral. Los balcones también se llenaron de curiosos que asistían tras muchos meses de confinamiento y toque de queda a algo que ya casi resulta nuevo: la libertad.



Tal fue la emoción por el final del estado de alarma y las restricciones asociadas al mismo que hubo quien decidió celebrarlo con pirotecnia, tal y como publicó en la madrugada de este domingo SALAMANCA24HORAS.COM.









Malestar entre la ciudadanía



Pero la euforia va por barrios y no todos los salmantinos han reaccionado con el mismo entusiasmo al final del toque de queda. No son pocos los ciudadanos que consideran que el fin de las restricciones llega demasiado pronto, todavía inmersos en lo que se ha conocido como la cuarta ola, y que no han visto con buenos ojos las concentraciones de jóvenes que se produjeron durante la pasada madrugada.

Lo cierto es que hay dos escenas que han impactado por encima del resto: las aglomeraciones en la Plaza Mayor y el botellón de Puente Romano. Centenares de personas, en su inmensa mayoría jóvenes comprendidos en edades universitarias, se reunieron en la Plaza Mayor para festejar el final del estado de alarma. SALAMANCA24HORAS pudo comprobar “in situ” cómo la algarabía fue subiendo de tono alrededor de las 00:30 horas, llegándose a producir los típicos canticos de fiesta como el ya manido “Hemos venido a emborracharnos, el resultado nos da igual”.

La Policía retira bolsas con bebidas

Efectivos de la Policía Local y Nacional se encontraban en la zona para vigilar que la cosa no pasara a mayores, pero no podían proceder al desalojo de la plaza, ya que con el fin del estado de alarma el derecho a la libre circulación y a las reuniones en la calle se restablece con total normalidad. Sí podían evitar que se incumplieran restricciones todavía vigentes como la ausencia de mascarilla o fumar sin distancia de seguridad. De hecho, según ha podido saber este medio, se interpusieron diversas multas por estas cuestiones. También se procedió a incautar algunas bolsas con bebidas que portaban los jóvenes.

Y es que el botellón sigue prohibido, pero eso no evitó que otros tantos jóvenes, si no muchos de los mismos que estaban en la Plaza Mayor, se trasladaran a los alrededores de Puente Romano para celebrar un botellón. Las imágenes y los vídeos no dejan lugar a duda, una gran cantidad de personas estuvieron en la zona bebiendo. De hecho, cualquiera que se pasee por la zona esta mañana podrá ver los desperdicios habituales que deja tras de sí un botellón cualquiera.



Desde el Ayuntamiento afirman que los agentes de la Policía Local “evitaron un botellón masivo en Puente Romano”. Fuentes municipales indican que se retiraron un total “de 14 bolsas” en las aglomeraciones de la Plaza Mayor y la zona del río y “la multitud se disolvió de forma normal” según avanzó la noche.