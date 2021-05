El desfase tras el fin del estado de alarma puede traer nuevos brotes y nuevas medidas, así lo ha manifestado la Subdelegada del Gobierno en Salamanca, Encarnación Pérez

La subdelegada del gobierno, Encarnación Pérez se ha manifestado en relación a lo ocurrido este pasado fin de semana, en concreto, el paso de la noche del sábado al domingo tras el levantamiento del estado de alarma.

Encarnación Pérez se manifiesta contraria a lo ocurrido en la Plaza Mayor de Salamanca, lugar de encuentro de muchos jóvenes que celebraron el fin del estado de alarma como un fin de año, en la capital salmantina, y también en otros lugares del país. La subdelega del gobierno de Salamanca lanza un mensaje de que “tenemos que tomar conciencia de que el virus sigue entre nosotros, hay que tomar conciencia colectiva, y tener unos comportamientos que se ajusten a la situación actual porque el virus sigue viviendo entre nosotros y es importante seguir manteniéndolo en cuenta”.

La subdelegada apela a la responsabilidad individual ya que “ejercicios como los de sábado nos pueden venir a plantear una situación grave, se puede producir nuevos brotes y esto incide en la vida de las personas, ya que hay gente todavía en la UCI y hospitalizada. Seguimos luchando por la vida”. La subdelegada es consciente de que la economía se resiente, pero solicita prudencia para poder seguir avanzando, porque el hecho de que no exista el toque de queda no significa que no tengamos que seguir haciendo un ejercicio de responsabilidad.

En relación a la actuación policial, Encarnación Pérez asegura que las actuaciones que llevaron a cabo los agentes fueron las estipuladas, sanciones fundamentalmente por uso indebido de la mascarilla, “se actuó en la medida en que se tenía que actuar tanto por parte de la Policía Nacional, como de la Policía Local. Las propuestas de sanciones han ido en ese sentido porque es en el único que podemos ir desde el momento en que no está el estado de alarma”. Todavía no existe un balance exacto del total de las sanciones impuestas, pero la subdelegada del gobierno reconoce que ha habido unas cuantas, y ha reforzado la idea que de que “las Fuerzas de Seguridad han actuado en consecuencia con la nueva situación”.

En relación a la existencia de un nuevo toque de queda, Encarnación Pérez se manifiesta rotunda afirmando que todo dependerá del comportamiento del virus, y sobre todo de las actuaciones de los ciudadanos, “todo puede quedar en un hecho aislado, pero si se vuelven a repetir conductas que nos pongan en peligro, las autoridades tendrán que volver a plantear medidas”.