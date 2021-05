Si el 15 de mayo no aceptas las nuevas condiciones de WhatsApp, tu cuenta no será eliminada pero sí tendrás muchas limitaciones

Desde que WhatsApp anunció que lanzaría nuevas condiciones para su uso, se generó una importante alarma social. Comenzaron a filtrarse y generarse fake news, o lo que es lo mismo, noticias falsas sobre qué pasaría con aquellos usuarios que se negaran a aceptar las nuevas condiciones.

En ese momento, la información que difundió la compañía no fue suficiente, ni clara, de ahí el gran reguero de desinformación generado. Sin embargo, tras los múltiples bulos WhatsApp se ha pronunciado acerca de lo que pasará tras el próximo sábado, 15 de mayo, momento en que los usuarios tendrán que decidir si aceptan o no sus nuevas condiciones de uso.

La primera duda generada que hay que aclarar es que si finalmente no aceptas las nuevas condiciones no perderás tu cuenta de WhatsApp, pero en ese caso atento, porque si tendrás limitaciones. A partir del 15 de mayo, días después de entrar en vigencia los nuevos términos y servicios de WhatsApp, si no aceptas sus nuevos términos no perderás ni la cuenta ni el historial de tu chat, podrás responder llamadas y videollamadas, y responder a mensajes de notificaciones. Pero ojo porque si en unos meses sigues sin aceptar sus condiciones puede que alguna de estas opciones tampoco las puedas llevar a cabo.

Aun así no aceptar sus condiciones implica que no puedes beneficiarte al 100% de todos sus servicios. Por ejemplo:

- No podrás reenviar mensajes de un chat a otro

- No podrás responder a las notificaciones, solo podrás enviar mensajes de texto

- No podrás recibir llamadas, ni recibirás notificaciones entrantes

- No podrás acceder a tu lista de chat

- No podrás crear nuevos grupos, aunque a ti si te permitan ser agregado

- No podrás enviar mensajes de voz

- No podrás mencionar en los mensajes a los participantes del grupo

- No podrás realizar copias de seguridad del chat

- No podrás usar el servicio Clik To Chat

- Si tienes iOs no podrás ver los medios compartidos, sin antes haberlos exportado

En principio estas son algunas de las cosas que no podrías hacer si no aceptas sus nuevas condiciones, algunas de ellas sí las podrás realizar durante las primeras semanas, pero es muy probable que en cuanto pasen unos meses, debido a la inactividad, WhatsApp decida eliminar tu cuenta.

Desde la aplicación de mensajería para tranquilizar a sus clientes aseguran que “WhatsApp no mantiene registros de a quién se están enviando mensajes o llamando. Obviamente, WhatsApp ve los números de teléfono de su lista de contactos (porque otorgó el permiso desde la configuración de su dispositivo y puede revocarlo en cualquier momento), pero nunca se comparten con Facebook”.