El Consejo de la Juventud: "Ni toda la juventud estaba en las concentraciones, ni toda la gente era joven"

El Consejo de la Juventud de España ha condenado este lunes los actos "irresponsables" de los últimos días en muchas ciudades después del fin del estado de alarma que el Gobierno decretó por segunda vez hace seis meses y que ha decaído este domingo, pero ha advertido de que no todos ellos estaban protagonizados por jóvenes.

"Tras el levantamiento del estado de alarma, mucha gente, también personas jóvenes, han tenido actitudes irresponsables con la situación epidemológica del país", ha lamentado en declaraciones a Europa Press Elena Ruiz Cebrián, presidenta del Consejo de la Juventud de España.

No obstante, ha hecho hincapié en que "es importante señalar que ni toda la juventud estaba en esas concentraciones, ni toda la gente era joven: la mayor parte de la juventud no estaba ahí presente y no quiere que se la vincule con esos actos".

"Creemos que hay que poner en valor también a todas esas personas jóvenes que por conciencia, responsabilidad individual y corresponsabilidad colectiva no estuvieron en las calles", ha afirmado, al tiempo que ha destacado que "la hipervisibilización de hechos de este tipo vinculados a la juventud contribuye a la criminalización, siendo ya la tercera 'ola' de criminalización a la juventud durante la pandemia".

En este sentido, Ruiz Cebrián considera necesario destacar y visibilizar el papel de la juventud durante todo este año, "con su voluntariado, contribuyendo con solidaridad a tejer redes de apoyo para las personas más mayores y con más riesgo sanitario". "No olvidemos que la juventud estamos siendo uno de los colectivos más afectados por la crisis socioeconómica derivada de la pandemia", ha recalcado.

Por otro lado, la presidenta de la organización ha matizado que "no solo se puede poner el foco en la responsabilidad individual" e insta a las administraciones públicas "a que sigan tomando medidas para paliar los efectos devastadores de propagación del virus y de crisis porque no hay que olvidar que fueron las administraciones quiénes permitieron esas concentraciones y no tomaron medidas al respecto".

Grupos multitudinarios de personas se han congregado durante este fin de semana en distintos puntos del país para celebrar la primera noche sin estado de alarma y sin toque de queda por la pandemia.