Los hosteleros de Salamanca piden a la Junta levantar la limitación de las 00:00 horas para las terrazas

La Asociación de Empresarios de Hostelería de Salamanca ha dirigido en las últimas horas un escrito al presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, solicitando que se deje sin efecto el cierre de los establecimientos a las doce de la noche, sin que puedan ser admitidos nuevos clientes a partir de las 23:00 horas.

Los hosteleros aseguran que tras las imágenes de la primera noche sin estado de alarma en Salamanca, en las que se apreciaban aglomeraciones de personas sin respetar la distancia de seguridad, sin hacer un uso adecuado de las mascarillas o participando en botellones descontrolados, deben solicitar que las terrazas al aire libre no se vean obligadas a cesar en su actividad a las doce de la noche.



“A lo largo de los últimos meses, y en multitud de ocasiones, la Junta Directiva de la Asociación ha puesto de manifiesto su preocupación ante los comportamientos que pudieran observar muchos ciudadanos una vez concluyera el estado de alarma, y ha abogado siempre por que se adopten medidas alternativas que contrarresten la euforia propia de la finalización de las medidas restrictivas”, señalan en una nota.



Por ello, los hosteleros solicitan que las terrazas al aire libre no se vean obligadas a cesar en su actividad a las doce de la noche. “Hay que tener en cuenta que los usuarios de las terrazas permanecen sentados, formando grupos reducidos y observan comportamientos cívicos, siendo muy sencillo verificar si hacen un uso adecuado de las mascarillas o si guardan la debida distancia social. Atendiendo a esta realidad, prolongar el horario de las terrazas al aire libre propiciaría que muchas personas evitaran acudir a domicilios privados a participar en fiestas o se abstuvieran de realizar botellones en la vía pública, lugares donde resulta prácticamente imposible poder controlar sus comportamientos”, argumentan.



La Asociación defiende que la limitación de los horarios de las terrazas "no es determinante para contener la expansión de la pandemia. El coronavirus no conoce de horarios, no deja de contagiar a las doce de la noche, y es razonable pensar que dichos contagios serán más probables entre personas que, de forma descontrolada, acuden a divertirse a domicilios privados o comparten botellas en la vía pública, frente a aquellas disfrutan de su ocio, de forma ordenada, y en las terrazas al aire libre".