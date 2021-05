Lupa inaugura un nuevo establecimiento en el polígono de Los Villares este jueves

Lupa sigue creciendo en la provincia de Salamanca, donde ya cuenta con establecimientos en Béjar, Ciudad Rodrigo, Guijuelo, Peñaranda de Bracamonte, Santa Marta de Tormes, Villares de la Reina y tres más en Salamanca capital.



El nuevo Lupa abrirá sus puertas este jueves, 13 de mayo, en el polígono Los Villares, justo en la carretera Valladolid, número 48. Su horario de apertura será de lunes a sábado de 9:00 a 21:30 horas, ininterrumpidamente.

El establecimiento cuenta con un local de 3.500 m2 y un parking de 60 plazas. Su apertura generará 35 puestos de trabajo y ha supuesto una inversión de 2,2 millones de euros.

Este nuevo Lupa contará con las mismas medidas de seguridad Covid-19 que la compañía aplica en todos los establecimientos para proteger la salud y seguridad de clientes y empleados.

Lupa marca la diferencia con sus productos frescos de máxima calidad. Dentro de la extensa variedad que ofrece, cuenta con una gran selección de productos de Km 0.

Su frutería dispone de un amplio surtido de fruta y verdura con total garantía de calidad, que incluye productos de Castilla y León como ajo blanco Tierra de Sabor, puerro, repollo, lombarda, manzana Reineta, lenteja de la Armuña o garbanzo Pedrosillano, entre otros. Además de productos ecológicos certificados.

En la pescadería puede encontrarse el mejor pescado y marisco del Cantábrico, que se distribuye en menos de 24 horas desde las lonjas del Cantábrico, lo que garantiza su máxima calidad y frescura.

En su carnicería se podrá adquirir todo tipo de carne destacando el Cordero de origen nacional, la carne de Cantabria IGP y la carne de cerdo de Calidad Duroc. Además, los clientes podrán disfrutar de un gran surtido de productos elaborados por sus expertos carniceros.

En la charcutería se ofrecen productos de Salamanca como jamones, chorizo, lomo embuchado, cecina y salchichón. Así como otros embutidos selectos. También contará con los mejores quesos de Salamanca, así como quesos nacionales y de importación.

Su sección de congelados permite disfrutar de alimentos saludables con total comodidad, conservando todas sus propiedades. En el horno se sirve una amplia variedad de panes y hogazas, que pueden cortarse en su rebanadora, además de pan sin gluten. Y también un amplio surtido de tartas, pasteles y artículos para cumpleaños y celebraciones.

En todo su surtido, Lupa apuesta por el producto local de Castilla y León. Ofrece una sección de productos bio y dietéticos, gran cantidad de referencias sin gluten y una amplia bodega con surtido especial de cervezas tanto nacionales, como de importación.

Además, cuenta con sus marcas propias de confianza (Alteza, Alteza Bio, Deleitum, Tandy, Selex y Crowe) que ofrecen productos de gran calidad a precios inmejorables.

Estos son algunos de los servicios que ofrece este nuevo Lupa:

-Servicio a domicilio por compras superiores a 50 €.

-Pedido telefónico o por WhatsApp llamando o enviando un mensaje al 689 971 831.

-Parking.

-Surtido sin gluten.

-Sección de bio y dietéticos.

-Cocedero de marisco.

-WiFi gratuito.

-Contenedor para el reciclaje de pilas.

Lupa premia la fidelidad de sus clientes a través del Club Lupa, que ofrece ventajas como promociones y descuentos especiales, vales descuento exclusivos y acceso a sorteos y concursos solo para miembros del Club. Además, también regala una canastilla para los recién nacidos con productos y vales descuento.

La compañía cuenta con una activa presencia digital a través de su web corporativa, su App y sus redes sociales. En su web lupa.com se puede consultar el folleto de oferta, ver horarios, noticias, recetas, activar la Tarjeta Club Lupa y solicitar la Canastilla, entre otros servicios de interés.

Con la App Lupa los clientes no solo obtienen todas las ventajas de la Tarjeta club Lupa en el móvil, sino que también tienen acceso a cupones exclusivos, sus tickets de compra, el folleto de oferta interactivo, la consulta de su ahorro durante cada cuatrimestre, la información nutricional de los productos, y otros servicios de gran valor. Se encuentra disponible en Google Play y App Store.

Además, la empresa desarrolla una actividad muy dinámica en sus perfiles oficiales de Facebook, Instagram, Twitter y YouTube a través de sorteos, ofertas, recetas y mucha más información.

Lupa sigue implementando medidas encaminadas a eliminar el plástico de sus centros, buscando opciones más sostenibles y con menor impacto sobre el medio ambiente. Por ello, ofrece a los clientes bolsas recicladas en un 50-70%, bolsas de papel y bolsas de malla reutilizables para fruta y verdura. Y en todas las secciones utiliza bolsas compostables.

La compañía también está implantando un modelo de supermercado ecoeficiente para minimizar el consumo energético. Además, apuesta por la economía local, lo que reduce las distancias en el transporte y, por lo tanto, las emisiones de C02.

Asimismo, Lupa se ha unido a Too Good To Go para combatir el desperdicio alimentario en sus establecimientos. Actualmente ya han superado las 55.000 comidas salvadas, lo que ha evitado la emisión de 125 toneladas de CO2eq a la atmósfera.

A cierre de 2020, Semark ya tenía presencia en Cantabria, Castilla y León y La Rioja con 185 establecimientos, y obtuvo una cifra de negocio de 677 millones de euros con una plantilla superior a los 4.700 empleados.