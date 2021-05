VÍDEO | El colectivo Jóvenes de Castilla y León se presenta en la provincia: "¡Hola, Salamanca! Tenemos algo que decirte"

El colectivo Jóvenes de Castilla y León lleva a cabo su crecimiento en la comunidad autónoma y arranca sus acciones de activismo y reivindicación en Salamanca, cuya comisión provincial ha hecho público un vídeo en el que destaca las medidas más relevantes circunscritas a esta zona que se han propuesto a la Junta de Castilla y León para el anteproyecto de ley de Dinamización Demográficay que serán enviadas a distintos organismos públicos, asociaciones y empresas de la provincia vía email.

Jóvenes de Castilla y León pone el foco en los problemas que asolan nuestra comunidad autónoma y que empuja a su juventud a abandonarla, como la falta de oportunidades laborales que permitan un desarrollo profesional y personal en el territorio.

En un marco en el que la España vaciada cobra más importancia en la vida política del país, el colectivo ha trabajado en planes propositivos dirigidos a las Administraciones Públicas, con el fin de implementar soluciones reales que no queden en palabras vacías. Desde su comisión en Salamanca afirman que “no son pocas las promesas que se han realizado para nuestra tierra y, sin embargo, seguimos siendo expulsados de ella por falta de futuro. Somos conocedores de que no solo debemos exigir que se cumplan las medidas planteadas, si no que queremos también proponer y trabajar activamente para combatir la despoblación de las provincias castellano y leonesas”.

En ese sentido, el vídeo de presentación recoge las medidas más relevantes para el desarrollo en Salamanca, una provincia azotada por la despoblación en la que año tras año pierde población ante la falta de oportunidades y la inacción de las distintas administraciones. Entre las propuestas, se destaca la potenciación del castellano, la descentralización digital, la incorporación de jóvenes al sector agrario y el impulso farmabiotec-sanitario.

Para evitar la sangría poblacional que asola Salamanca y la comunidad autónoma, Jóvenes de Castilla y León demanda que se tengan en cuenta las soluciones planteadas, medidas realistas adaptadas a la provincia salmantina y a la comunidad autónoma.

Sobre Jóvenes de Castilla y León

Jóvenes de Castilla y León es una agrupación de más de 100 miembros y miles de seguidores en redes sociales que se conformó en octubre de 2019 con el objetivo de dar visibilidad a la despoblación, emigración juvenil, envejecimiento y falta de oportunidades laborales en su comunidad. La organización está estructurada en las comisiones de organización interna, comunicación, argumentario, activismo y en diferentes grupos de trabajo generales y por provincias.