Las ‘Samuelson’ se quedan. Karlie y Katie Lou jugarán un año más de azulonas. El equipo charro ha anunciado la continuidad de las dos jugadoras y Würzburg seguirá disfrutando de ambas.



“Todo lo que me prometiste se ha cumplido”, le reconoce la pequeña, Katie Lou, a la mayor Karlie, que ya va camino de su tercer año en Salamanca. La mayor ejercía de embajadora para la pequeña hace ahora casi un año y no se equivocaba, pues la experiencia no ha dejado a nadie indiferente. Si la calidad, la puntería y el trabajo, trabajo y más trabajo de Karlie ya era conocido en su temporada anterior, en la primera (como profesionales) compartiendo vestuario, la “pequeña”, Katie Lou, ha deslumbrado en España y en Euroliga como muestran sus galardones: MVP de la final de Liga Femenina y mejor ala pívot de la Euroliga, y muestra aún más su progresión, rendimiento y perfecta adaptación. Y todo ello sin que Karlie haya dejado de crecer y seguir sorprendiendo con su baloncesto y ética de trabajo.

Los números de ambas en esta temporada hablan de una pareja “letal”: 8 puntos, 3 rebotes en LF Endesa para Karlie, cifras muy similares en Euroliga, mientras que Lou se ha marchado a casi 16 puntos y 5 rebotes en Liga y 15 puntos y 5 rebotes en su debut en Euroliga. Y todo eso con apenas 26 años recién cumplidos para Karlie y 23 para Lou. Dos hermanas que han cumplido “un sueño” en Salamanca y que nos van a hacer seguir soñando a todos.