Lorenzo Santolino logra el quinto puesto y buenas sensaciones en la prólogo del Rally de Andalucía

Lorenzo Santolino (Sherco) ha empezado su participación en el Rally Andalucía, su primera competición de esta temporada de cara al Dakar 2022, con un buen resultado en la prólogo y, lo que es mejor, buenas sensaciones con respecto a la lesión con la que llega en el hombro. El salmantino ha sido quinto en esta primera toma de contacto, en la que ha cedido poco tiempo y saldrá en esa posición a la primera etapa.

Santolino salía en primer puesto a la prólogo de ocho kilómetros, ya que parte con el dorsal ‘1’ al haber quedado tercero el año pasado y faltar los dos primeros. La prueba era corta, pero iba a servir para poner a prueba su físico, algo mermado por una inoportuna caída entrenando con la moto de rally. Al final, ha cedido doce segundos con el ganador de esta prólogo, el portugués Joaquin Rodrigues (Hero), que se ha impuesto a Joan Barreda (Honda) y Sebastian Bühler (Hero).

“Sin conocer los tiempos y saliendo primero, estoy bastante contento con las sensaciones, mucho mejor que ayer en el ‘shakedown’, me he encontrado más a gusto, hemos probado a poner ‘tapes’ de otra manera en la zona del hombro para estar más a gusto y ha funcionado. Y luego la adrenalina de la competición también hace. Por ese lado contento”, ha dicho. “Soy consciente por otro lado de que sólo han sido ocho kilómetros, mañana quedan muchos más por delante, y la posición no es la óptima, pero contento con las sensaciones que he tenido”, ha comentado.

La primera etapa en línea se disputa este jueves con salida en Villamartín, la base del rally, sobre 293 kilómetros, gran parte de ellos cronometrados: 257 que pondrán a prueba al salmantino y al resto de pilotos en esta la primera competición del año. El menú es el habitual de esta carrera desde que se estrenó el año pasado: pistas rápidas de todo tipo, aunque se ha variado el recorrido.