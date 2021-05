Sandoval, sobre la aportación de Unionistas a Salamanca: "Aportamos una visibilidad que se había perdido con la desaparición de la Unión"

El presidente de Unionistas, Miguel Ángel Sandoval, atiende a SALAMANCA24HORAS para explicar los próximos pasos a seguir. Este medio ofrece un pequeño adelanto sobre la extensa entrevista que ofrecerá este jueves.

¿Qué le aporta Unionistas a la ciudad? “Creo que le aporta un proyecto hecho por gente joven de la ciudad y que ha demostrado que tienes unos valores muy transparentes. El año pasado, con la Copa del Rey, Salamanca estuvo a nivel nacional. Esta temporada también en algunos momentos. Creo que aportamos una visibilidad que se había perdido con la desaparición de la Unión".

¿Qué le falla al club para no acercarse a más personas? "Creo que la rivalidad de la ciudad, en muchos casos, es insana. Y muchas personas no se quieren identificar. Creo que también, Las Pistas no eran acogedoras por el clima. Allí te mojabas sí o sí. Creo que eso cambiará en el Reina Sofía. Cuando la gente nos conoce, la gente se acerca más. Ver a Unionistas desde dentro, hace que la gente se enganche. Este año nos ha parado gente del otro equipo para felicitarnos por el trabajo”.