'Art on the road', la exposición itinerante que llega a Salamanca con obras de jóvenes artistas de Castilla y León

La Junta de Castilla y León continúa apoyando la promoción artística y cultural de los jóvenes de la comunidad a través de la divulgación y el acercamiento de sus obras. Gracias a ello, Salamanca acoge entre el 13 de mayo y el 11 de junio en la Sala Unamuno la exposición itinerante ‘Art on the road’. En esta muestra los asistentes podrán descubrir la selección de veinticinco obras de los jóvenes artistas de la comunidad presentadas en la pasada edición del Certamen ‘Arte Joven: Jóvenes Artistas de Castilla y León”.



A través de ‘Art on the road’, los centros de la provincia se convierten en un canal para difundir y dar visibilidad a la producción de nuevos creadores que no tienen un acceso fácil a espacios profesionales. La muestra, con las obras de los mejores pintores, fotógrafos y escultores que se han presentado a este certamen en la pasada edición arrancó en octubre de 2020 en León y ya ha recorrido las provincias de Zamora, Valladolid, Palencia y Segovia.



El horario para visitar la exposición en la Sala Unamuno (Cuesta del Carmen, 24) será de martes a viernes de 17:00 a 20:00 horas y los sábados de 11:00 a 14:00 horas.

Desde finales de 1980 este certamen ha premiado, a lo largo de su historia, a artistas reconocidos actualmente como al grupo Celtas Cortos, a escritores como Juan Manuel de Prada y Oscar Esquivias o ilustradores como Raúl Rodríguez Allén cuando su obra aún era desconocida. La disciplina de artes plásticas dentro de este programa es, desde hace años, la que mayor número de participantes congrega, con más de una centena de artistas por cada edición. Además de los premios en metálico, la Junta de Castilla y León difunde las obras más destacadas con exposiciones como ‘Art on the road’, organizando programas expositivos que recorren las provincias y suponen también intercambios con otras comunidades, como con Asturias en 2019.

La Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades, a través del Instituto de la Juventud de Castilla y León, convocó el pasado mes de marzo una nueva edición de los Premios ‘Arte Joven: Jóvenes Artistas de Castilla y León’. A través de ellos, además de fomentar su promoción artística y cultural, también promueve el acceso al mundo laboral de los jóvenes que quieren orientar su futuro en la práctica de cualquier disciplina artística. El plazo para esta convocatoria está abierto hasta el próximo 11 de junio.

Los interesados con edades comprendidas entre los 16 y los 30 años pueden participar en este premio a la creación artística en las siguientes áreas: artes escénicas y cinematografía, artes plásticas y visuales, letras jóvenes, música, gastronomía, diseño de moda y diseño gráfico. Toda la información sobre el certamen y las solicitudes está disponible en la web juventud.jcyl.es y en la dirección de correo electrónico certamenartejoven@jcyl.es.