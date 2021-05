​Sergio Vicente quiere la continuidad del cuerpo técnico y el núcleo nacional del CD Carbajosa Basket

Si algo le ha dado Sergio Vicente al CD Carbajosa Basket es naturalidad. Naturalidad en lograr los objetivos, gestionar el grupo y poner cada pieza en su sitio. Una vez finalizada la temporada y conseguida la permanencia, el técnico está a la espera de que el club anuncie su continuidad de forma oficial y también se empiece a formar la plantilla.



Tal y como reconoce en SALAMANCA24HORAS, Sergio Vicente quiere que siga todo su cuerpo técnico y también el núcleo nacional de la plantilla. A su vez, explica que le gustaría firmar un ‘5’ defensivo y físico para la próxima campaña.

¿Renovación cerrada? “Falta un poco la oficialidad. Está el club cerrando el tema presupuestario y demás. Una vez que pase eso, se hará todo oficial. Nuestra idea de las dos partes es continuar”.

¿Qué cosas hay que mejorar en el CD Carbajosa Basket? “Los tres meses que he estado, he estado muy contento. Con las incorporaciones nuevas, el equipo cambió un poquito y se encontró lo que le faltaba. El primer año en cada categoría, cuesta conocerla bien. Y se corrigió muy bien. Cuando llegué, Blount ya estaba fichado y las otras dos incorporaciones fueron muy bien. También es cosa de dinámicas”.

Después de un año siendo novatos, el siguiente seguro que es más fácil atinar en confección de plantilla “Yo sería mi cuarta temporada en LEB Plata y más o menos tengo la liga controlada. Hay un núcleo de jugadores que están asentados en la categoría y por ahí tenemos que tirar. Pero entiendo que seremos un presupuesto pequeño y tenemos que tirar de jugadores jóvenes y algunos de EBA. O también alguna cesión como Alderete. Los jugadores consagrados en la categoría son imposibles. Nuestro perfil de equipo será gente joven, con hambre, o quizá algún rookie sin experiencia en España”.

¿Cuenta con todo el cuerpo técnico? “Yo estoy muy contento con todos. Cuento con Avelino, con Javi Barrueco, con Kike y los delegados. Es un cuerpo técnico excelente”.

¿Con cuántos jugadores le gustaría quedarse? “Yo he acabado tan contento que me hubiese quedado con los doce. Pero es imposible. Los extranjeros toman otros caminos con mejoras económicas en otros países. Pero el bloque nacional, de cuatro o cinco jugadores nacionales, sí me gustaría que siguiesen”.

¿Y qué posiciones debe mejorar el equipo? “Este año nos ha faltado tener un ‘5’ físico defensivo. Jugábamos con Illikainen al ‘5’ y es un ‘4’. Es verdad que es lo más caro. Los jugadores grandes son los mejores pagados. Y quizá encontrar un tirador. Va a depender de lo que podamos retener de este año”.

Número de fichas. “A mí me encantaría tener doce jugadores de máximo nivel pero en equipos con menos presupuesto tienes que invertir en menos jugadores. Empecé con rotación corta y luego fui sumando más jugadores también por sanciones y lesiones. Me gustaría ir a una rotación un poco más larga que este año”.

Entiendo que un refuerzo enorme es contar con público en las gradas. “Ya me habían hablado y vi imágenes del año anterior. El pabellón se llenaba. Me informé sobre el equipo y el pueblo. Este año, por el tema del COVID, no se ha podido excepto en los últimos partidos. Creo que un año en LEB Plata y sin restricciones, sería increíble”.