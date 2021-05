WWF España rechaza aplazar la prohibición de la caza del lobo: "No vamos a aceptar que se prolongue indefinidamente"

WWF España ha rechazado la decisión del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico de aplazar hasta el último trimestre de este año la publicación de la orden ministerial que incluirá al lobo ibérico en el Listado de Especies con Protección Especial (LESPRE), lo que en la práctica impedirá su caza en toda España. Este aplazamiento se realiza para evitar un "vacío legal" y no paralizar los planes de gestión de la especie durante este periodo.

El secretario general de WWF España, Juan Carlos del Olmo, ha explicado a Europa Press que ven "muy bien" que se tenga en cuenta la postura de los sindicatos agrarios, pero añade que "la opinión de los ganaderos es solamente una opinión y no puede condicionar la estrategia de conservación de una especie que está el peligro, está amenazada".

"A partir de ahí, de ninguna manera. No hay nada que aplazar", ha declarado Del Olmo en alusión a la decisión de retrasar hasta el último trimestre de 2021 la publicación de la orden ministerial que incluirá al lobo ibérico en el Listado de Especies con Protección Especial.

En este sentido, el secretario general de WWF España sostiene que "hay procedimiento que está reglado para la declaración de la especie, que está ya culminado prácticamente". "La entrada en el listado tiene que ser inmediata. Otra cosa es cuánto tiempo se da para la adaptación de esa estrategia. Entendemos que se puede dar algo de tiempo, muy poco, pero tiene que ser con carácter lo más rápido posible", ha manifestado.

"No concebimos para nada que eso se pueda dilatar en el tiempo y hasta que veamos una declaración oficial del Ministerio en ese sentido, nosotros no le damos validez a lo que dicen las organizaciones", ha insistido.

Finalmente, Del Olmo ha advertido de que los grupos ecologistas no van a aceptar "que se prolongue indefinidamente durante meses y meses la protección de la especie". "No, no. Eso no puede ser", ha zajado el secretario general de WWF España.