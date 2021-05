Sandoval, sobre los socios de Unionistas: "Han hecho un gran esfuerzo este año"

El presidente de Unionistas de Salamanca, Miguel Ángel Sandoval, atendió a SALAMANCA24HORAS en un extensa entrevista en la que habló sobre el Reina Sofía, la continuidad de Hernán Pérez y el cuerpo técnico, quién lleva las renovaciones a falta de un Director Deportivo o qué le aporta Unionistas a Salamanca.



¿En cuánto estima el aumento de presupuesto para la Primera RFEF? “Dependerá de si ingresamos por la televisión y de la categoría. Esperamos más atractivo al club con el aumento de la división y de la instalación. Va a ser superior al del año pasado pero hay muchos factores en el aire. Si los jugadores tienen que tener un sueldo mínimo, la RFEF va a tener que aumentar las subvenciones. ¿Nuestros patrocinadores? Ha habido algunos que pasaron muchos apuros por la pandemia y ahora todos están muy contentos por lo que se ha conseguido. Otros se han sumado esta campaña y algunos han incrementado su aportación. Ecotisa seguirá como patrocinador principal; es un camino largo con nosotros”.

¿Actualmente, el Reina Sofía puede acoger partidos de la Primera RFEF? “Primero tienen que acabar la obra con accesos e iluminación. El Ayuntamiento es consciente de lo que hay que terminar para la primera campaña. Después, si nos mantenemos y llega el tema del césped, también son conocedores de la situación. Si se sube la iluminación para llegar a los que pide la RFEF y se mejoran los accesos, no habría problema empezar la próxima temporada”.

¿Está asegurada al 100% la continuidad de Hernán? “Sí. Tenemos unos flecos que hablar. Pero es igual que el tema de jugadores. También ha habido reuniones para poder fijar salarios mínimos desde la RFEF. Él está muy ilusionado de una nueva campaña. Con los DD que hemos hablado, le quieren”.

Cuerpo técnico profesional. “Este año se le hizo un incremento de dinero al cuerpo técnico y Hernán quiere continuar con esa profesionalidad. Este año hemos contado con muy buenos profesionales en el cuerpo técnico y ojalá sigan”.

Búsqueda de gerente. ¿Paso a un lado de algunos directivos? “Es otro de los pasos que queremos dar. Hay que ver nuestro presupuesto y el sueldo que exigen. No podemos trabajar porque no conocemos ciertas exigencias. Es algo en lo que debemos avanzar porque los directivos tenemos nuestro propio trabajo. Hemos crecido mucho en categorías y tenemos que crecer internamente. Si hiciera falta y se creara una nueva comisión para que llegase un gestor, está claro que habrá directivos que darán un paso a un segundo plano. Estamos al servicio del club”.

Contratación del próximo Director Deportivo. “Hemos estado hablando con varios de ellos. Pero están en la misma situación de los jugadores: hasta los playoff, no suelen moverse. Queremos que esté en quince días y sea un perfil que nos atraiga. Buscamos un DD que conozca la categoría, que haya estado en clubes para buscar cesiones porque van a ser importantes y, sobre todo, una persona que tenga feeling con entrenador, cuerpo técnico y facilite el trabajo de la directiva”.

¿Quién está llevando las negociaciones para las renovaciones? “Somos los miembros de la comisión deportiva. Somos Pescador, Renedo y yo mismo. En algunos casos, Hernán nos ha dicho quién quiere que se quede o algún jugador que le guste. A veces Hernán el que habla directamente por la cercanía con el representante del jugador”.

¿Se compensará a los socios tras más de un año sin poder ir al campo? “Tenemos pensadas varias cosas. Hemos subido y, en la mente de todos, subir de categoría es subir el carné. Pero se llevarán propuestas a la asamblea para mantener la cuantía y crecer en número y no en cuantía. Han hecho un gran esfuerzo este año”.

¿Qué le aporta Unionistas a la ciudad? “Creo que le aporta un proyecto hecho por gente joven de la ciudad y que ha demostrado que tienes unos valores muy transparentes. El año pasado, con la Copa del Rey, Salamanca estuvo a nivel nacional. Esta temporada también en algunos momentos. Creo que aportamos una visibilidad que se había desaparecido con la desaparición de la Unión".

¿Qué le falla al club para no acercarse a más personas? "Creo que la rivalidad de la ciudad, en muchos casos, es insana. Y muchas personas no se quieran identificar. Creo que también, Las Pistas no eran acogedoras por el clima. Allí te mojabas sí o sí. Creo que eso cambiará en el Reina Sofía. Cuando la gente nos conoce, la gente se acerca más. Ver a Unionistas desde dentro, hace que la gente se enganche. Este año nos ha parado gente del otro equipo para felicitarnos por el trabajo”.

Conflicto con Diego Hernansanz. “Estamos pendientes de juicio. Tenemos fecha. Cada una de las partes presentará lo que tiene. Está en manos de abogados. ¿Si le he defendido siempre? Soy así. No tengo ego por ser el presidente de Unionistas. Durante el tiempo que está en casa hay que defenderla y si comete errores, se habla en casa. Si se quema la casa, que el humo no salga fuera. Le defendería otra vez. Siempre lo hemos tratando internamente. También creo que ha habido comentarios que no hemos compartido pero le hemos defendido”.