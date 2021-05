¿Qué hacer cuando no puedes meter los utensilios en el lavavajillas?

El lavavajillas es uno de los mejores inventos de la humidad, con él manchar nunca fue tan placentero. Sin embargo, el drama surge cuando tienes una pila de platos en la encimera y el lavavajillas no funciona, o lo que da más rabia aun, que justo ese electrométrico que has usado y que es tan complicado de limpiar no puedes introducirlo en el lavaplatos. Este es el caso de utensilios tan básicos como la batidora, la sartén o la olla, protagonistas de nuestra cocina diaria.

Antes de desvelar pequeños truquillos para que su limpieza sea más óptima, cabe hacer una pequeña matización: puedes introducir estos electrodomésticos en el lavavajillas sí, pero el resultado asegurado no es un 100x100 limpio, puesto que es complicado limpiar alguna de sus partes, por eso te recomendamos dedicarle un poco de tiempo y lavarlos a mano.

En el caso concreto de la sartén, hay que tener especial cuidado puesto que es un utensilio muy delicado. Al mínimo rayón se te empecerá a pegar la comida, y entonces dirás “es peor el remedio que la enfermedad”. Lo más recomendable es lavarla con un producto especial para sartenes, pero en caso de no tenerlo debes tener en cuenta que el estropajo y las espátulas son sus peores enemigas. Un truco fácil para retirar los restos de comida de la sartén sin usar ninguno de estos dos elementos es mezclar bicarbonato, agua y vinagre y dejarlo reposar durante 30 minutos en la sartén. Te quedará como nueva y sin un rayón.

Para la olla también se recomienda evitar los estropajos, lo mejor es frotar con una esponja suave. Si se ha te ha pegado la comida, la mejor forma de quitarla es vertiendo un poco de lejía en el interior de la olla y ponerla a hervir durante unos minutos. Después enjuagar bien con agua caliente y listo. Finalmente, para limpiar la batidora bastará con usar jabón friegaplatos.