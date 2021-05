El 60% de los hombres españoles se masturba dos o más veces por semana, hábito que se ha incrementado con la pandemia

La masturbación es un hábito tan antiguo como la civilización humana, pero aún marcado por una serie de tabús sociales que todavía impiden a los hombres hablar abiertamente sobre una actividad que más del 90% de los españoles reconoce practicar. El estudio MYHIXEL sobre la masturbación en España, la empresa líder en bienestar sexual masculino, revela el 60% de los españoles se masturba dos o más veces por semana, siendo un 18,4% los que confiesan hacerlo a diario, otro 18,3% los que reconocen practicarlo cuatro veces por semana y un 21,3% quienes afirman masturbarse al menos dos veces de lunes a domingo.

Jesús Rodríguez, sexólogo de MYHIXEL, comenta al respecto: “Estos datos no deberían sorprendernos ya que la masturbación siempre se ha ejecutado, pero no es una conducta que se exhiba. Pertenece al universo de lo íntimo. La conducta de masturbación y sobre todo el sexo en la edad adulta, en la vejez, sigue siendo un tema aún incómodo”.

La masturbación entre jóvenes y no tan jóvenes

Uno de los conceptos asociados tradicionalmente a la masturbación es el que relaciona a los más jóvenes con esta práctica, dato que el estudio corrobora ya que 1 de cada 3 varones de edades comprendidas entre 16 y 29 años reconoce hacerlo a diario.

Sin embargo, los hombres de edades comprendidas entre los 30 y los 49 años no se quedan atrás y el 75% reconoce que se masturba mínimo una vez por semana. En cuanto a la etapa adulta (50 a 65 años), la frecuencia va disminuyendo, aunque 1 de cada 2 hombres en edad senior afirman practicar el onanismo, al menos, una vez de lunes a domingo.









































Masturbarse en tiempos de pandemia

En este 2021 el mes de la masturbación ha coincidido con la finalización del Estado de Alarma. 14 meses que en sus momentos más restrictivos tuvo a la población en situación de confinamiento domiciliario. Esto, unido a la ‘nueva normalidad’, ha tenido un impacto directo en el aumento de la masturbación. Respecto a la afirmación sobre si el confinamiento y la reducción de las interacciones sociales ha provocado un aumento de la masturbación, 1 de cada 3 hombres se han mostrado totalmente de acuerdo, cifra que alcanza el 50% entre los encuestados con edades de 16 a 29 años.

El incremento de esta actividad es muy positiva dados los beneficios que la masturbación aporta al bienestar sexual masculino. Además, MYHIXEL lleva a otro nivel las posibilidades terapéuticas de esta práctica. Así, permite a los hombres adquirir nuevas habilidades en la cama, como el control eyaculatorio, mientras se masturban, con la solución MYHIXEL llegando incluso a ofrecer una alternativa natural y sin efectos secundarios para la eyaculación precoz con MYHIXEL . Ambas soluciones combinan la aplicación gamificada, MYHIXEL Play, con un programa cognitivo conductual, que guía al usuario mientras utiliza el dispositivo de placer, MYHIXEL I.

Frenesí madrileño, timidez valenciana y calma andaluza

La actitud de los hombres frente a la masturbación no varía sólo en función de la edad, también depende de la región en la que habiten. El estudio MYHIXEL sobre la masturbación en España desvela que son los madrileños los que se masturban con mayor frecuencia, ya que casi 1 de cada 4 ciudadanos de la capital confiesa hacerlo a diario mientras que el 77,4% reconoce tocarse al menos una vez por semana.

En el ranking de masturbación semanal, el segundo puesto está muy disputado a orillas del mediterráneo, con el 71,7% de los valencianos afirmando que lo hacen al menos una vez a la semana frente al 71,5% de los catalanes. En el extremo opuesto a los madrileños encontramos a los andaluces, con un 11,5% de los encuestados respondiendo que nunca se masturban.

En algunos sectores de la sociedad, la masturbación sigue siendo un tabú y esta podría ser una de las explicaciones que justificase la negativa andaluza a autocomplacerse, sin embargo, en la encuesta de MYHIXEL el 53,6% de los ciudadanos de esta región del sur de España está en desacuerdo con la afirmación “no reconozco que me masturbo porque me sentiría incómodo si otros lo supieran”.

En la otra cara de la moneda, los valencianos, con el 26,4% de sus encuestados afirmando estar de acuerdo con tal frase. Para combatir esa incomodidad, en este mes de mayo, los expertos de MYHIXEL recuerdan que la masturbación es buena para reducir el estrés y la ansiedad, además de tener otros efectos positivos a nivel fisiológico.