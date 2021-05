Perfumerías Avenida cierra la semana con la renovación de Leo Rodríguez. La escolta canaria seguirá un año más en el club charro y cumplirá un lustro en el equipo azulón.



Leo ha jugado los treinta partidos de liga regular y los siete de playoff con el conjunto azulón y, en el tramo final, ganó peso en la pizarra de Roberto Íñiguez. En el partido decisivo por el título, la canaria encestó diez puntos y repartió cuatro asistencias.

Por lo tanto, Roberto Íñiguez ya cuenta con cinco jugadoras para la próxima temporada: la base Silvia Domínguez, las exteriores Samuelson y Leo Rodríguez y las interiores Katie Lou y Nogaye Lo.

"Estoy muy contenta, mi vuelta a España después de unos años de experiencia por Europa no ha podido ser mejor y poder regresar a la que ya fue mi casa. Me gusta mucho este concepto de familia del club, los aficionados… No he olvidado que ellos apostaron por mí al acabar la Universidad, aquí fue donde empecé a jugar Euroliga y significó mucho. Estoy cómoda y me siento como en casa, siempre que pueda ayudar, aquí estaré. Cada año hacemos maletas, la estabilidad es muy importante y te sientes arraigada y parte de un proyecto. La piña del grupo ha sido clave y la pandemia ha ayudado, hemos pasado mucho tiempo juntas de calidad y hemos creado unión y confianza. El nivel humano es increíble”, ha explicado Leo Rodríguez en la web del club azulón.