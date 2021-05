Lolo Escobar, al Covadonga: "Si están tan relajados y no tienen ganas de jugar, estoy encantado; viajamos hasta allí igual y que no se presenten"

Lolo Escobar afronta su primer partido fuera del doble descenso directo con el Salamanca CF UDS. El técnico extremeño no podrá contar con los centrales Iván Casado y Leo Sepúlveda y respondió al entrenador del equipo local.

El Covadonga, sin opciones. "Que no se presenten. Si están tan relajados y no tienen ganas de jugar, estoy encantado; viajamos hasta allí igual y que no se presenten. Al final no me creo nada de nadie en esto del fútbol. Todo el mundo cuando salta al campo, aunque no esté federado y sea una pachanga de amigos, siempre quiere ganar. Saldrán con la intención de ganar y a partir de ahí, todo el juego que le demos a ellos les dará motivación para estar en el partido o si salimos y no les damos pie a nada, irán perdiendo la motivación precisamente porque están descendidos, pero imagino que el primer arreón le van a dar y si pescan algo será un rival complicado porque no tienen ninguna presión, juega relajado. No nos fiamos para nada del Covadonga, vamos a intentar sacar los tres puntos y sabiendo que nos vamos a tener que dejar la vida porque es un terreno de juego que no nos favorece y al que no estamos acostumbrados".

Cuentas para la salvación: "No soy capaz de moverme de ese escenario, de pensar que esto se va a resolver pronto porque no es así. No puedes echar muchas cuentas de nada, solo pensar en lo tuyo y en sacar los tres puntos del domingo como sea".

Bajas. "Faltan Iván Casado y Sepúlveda. Javi Navas tiene un problema con las lesiones, él lo sabe. El poco tiempo que llevo con él, me he dado cuenta de que hay que sacarlo cuando él se sienta perfectamente bien, capaz de realizar un esfuerzo y no romperse. Ahora está en ese punto; está para jugar".

Otros partidos. "El Coruxo puede ganar al Oviedo y el Lealtad empatar al Pontevedra. ¿Por qué no? Sería una semana redonda. Ojalá se den los resultados, ganemos nosotros y me pueda venir por primera vez a Salamanca dormido en el autobús".