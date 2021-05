Santolino defiende el segundo puesto de la general en el Rally Andalucía

Lorenzo Santolino (Sherco) ha cuajado una buena segunda etapa del Rally Andalucía y se mantiene en la lucha por la victoria final tras la jornada más larga de la carrera, casi 500 kilómetros en total y más de 380 cronometrados en el habitual terreno de pistas, bastantes estrechas, y con la diferencia de que este año la vegetación está bastante crecida en algunos puntos. El salmantino ha abierto pista todo el día tras ganar la primera etapa en línea y eso le ha costado algo de tiempo, pero se ha mantenido entre los mejores tiempos todo el día con Joan Barreda (Honda), que ostenta el liderato de la general. Al final, Santolino ha sido cuarto de la etapa y segundo de la general.

La segunda etapa constaba de 381 kilómetros cronometrados con salida como siempre en la base de la carrera, Villamartín. Santolino salía primero de todos los participantes tras su victoria parcial del jueves, algo que suele perjudicar a los pilotos que abren pista. Ha marcado los mejores tiempos en los puntos de paso 1, 3 y 4, pero siempre en lucha con otros tres pilotos que hoy han formado el cuarteto destacado: Barreda, Joaquim Rodrigues (Hero) y Joan Pedrero (Rieuju).

A partir de ahí, Barreda ha pasado a comandar los tiempos, Rodrigues ha logrado meterse segundo y Pedrero ha entrado también en la lucha. En meta, etapa para Barreda, con Pedrero segundo, Rodrigues tercero y Santolino cuarto, pero todos en dos minutos, con el ganador alrededor de un minuto por delante.

“Se ha dado bastante bien hoy, todo el rato delante, al final me ha cogido Barreda, no sé a cuánto habrá entrado, pero había un par de sitios raros, había un camino mal marcado, he ido por dónde no me decían que era pero sí creo que era el correcto, y creo que él se ha saltado un way point porque en un momento me ha recortado bastante”, ha comentado nada más terminar la especial cronometrada. Este sábado, tercera etapa con 471 kilómetros, 311 cronometrados.