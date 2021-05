​Marín lamenta las condiciones del día a día en Unionistas: “No hemos tenido agua caliente y nuestro gimnasio era una caseta de obra”

Uno de los nombres propios de la temporada en Unionistas ha sido Antonio Marín. El lateral derecho ha sido un fijo para Hernán Pérez en el carril del ‘2’ y reconoce que todavía le duele la derrota en casa del Valladolid Promesas. El granadino está a la espera para renovar su compromiso con el club pero lamenta la falta de infraestructura para el día a día, en el que ni siquiera han tenido agua caliente y el gimnasio era una caseta de obra.



¿Todavía duele? “Sí. Es inevitable pensarlo y más en medida que se acerca el fin de semana. Teníamos ganas de ir y afrontar un reto tan grande. Son cosas del fútbol porque nosotros no estuvimos a nuestro mejor nivel. Cuando un equipo depende de sí mismo y acaba mirando más al otro campo que al propio, nos pasa lo que pasó”.

¿Vas a ver el playoff? “Seguramente sí. Estaba dudando porque da mucha pena. El partido que más me va a doler ver es el del Zamora. En el Badajoz conozco mucha gente y me gustaría estar en el lugar del Zamora”.

Valoración de su año en Unionistas. “Lo valoro de forma muy positiva. Salí del filial del Granada y me quedé sin equipo. Luego cogí continuidad en el Ejea y se cortó la temporada. Para mí, la campaña era un reto para demostrarme que son cosas que pasan en el fútbol”.

Confianza de Hernán Pérez. “Siempre lo he dicho: si tienes la confianza del entrenador, el jugador es mejor de lo que es. Muchas veces, todo va en cuestión de confianza. Hernán confiaba en mí. También en la gente del club y de la afición”.

Renovación. “Ahora mismo está un poco parado pero desde el club nos han pedido que esperemos a que acabe el playoff. A mí me gustaría seguir y yo estoy muy contento en Salamanca y en el club. La ciudad y la afición es espectacular. Unionistas creo que lo tiene todo. Menos la infraestructura”.

Instalaciones. “Ha sido muy duro. La peor parte. No podía entrar la afición al campo y lo hemos notado. Cuando hemos cambiado algún día a Las Pistas, las condiciones no eran las mejores. No hemos tenido agua caliente y nuestro gimnasio era una caseta de obra. Eso nos ha unido pero es una pena para un club como Unionistas. El año que viene estará en una categoría con equipos muy grande. El agua caliente es un bien mínimo que merecíamos en el día a día”.