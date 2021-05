El calor comienza a ser el protagonista en el mapa de la península y con él comienza la llamada “operación bikini”. Del “ahora me puedo permitir comer de todo porque es Navidad” al “a partir de ahora no vuelvo a comer nada que tenga grasa porque llega el verano y quiero lucir un buen cuerpito”. Pues para evitar frases como estas, expertos de la Universidad de Harvard han publicado unos sencillos trucos que harán que no tengas que volver a lamentarte por consumir carbohidratos.

Comer carbohidratos es importante para nuestro organismo, siempre con moderación por supuesto, lo que no quiere decir que haya que retirarlos definitivamente de nuestra dieta. Según estos expertos los carbohidratos más saludables serían harinas integrales, las frutas, legumbres, vegetales y todos aquellos alimentos que contengan fibra y vitaminas. Por el contrario, el pan, la bollería o las comidas procesadas o industriales como ya hemos recalcado en más de una ocasión no son recomendables, sobre todo no es recomendable su consumo diario.

Los expertos de la prestigiosa Universidad de Harvard recomiendan algunos sustitutos, por ejemplo legumbres en lugar de patatas, ensaladas de arroz o quínoa en lugar de pasta , o cereales integrales en lugar de pan blanco.

Cabe destacar que no siempre tienes que agarrarte a los sustitutos, el consumo moderado y equilibrado de todos los alimentos nunca va a ser perjudicial para la salud. Por ello si este domingo te apetece darte un homenaje de en el desayuno con un surtido de bollería, o unas patatas con costilla o pasta a la carbonara para el turno de la comida, no te eches la manos a la cabeza por un día, y dale un respiro y una alegría a tu paladar.