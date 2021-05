El Salamanca CF UDS quiere dar un paso de gigante para estar el año que viene en la Segunda RFEF. El equipo de Lolo Escobar se mide este domingo, a las doce del mediodía, al Covadonga en el Campo Municipal Álvarez Rabanal.

El choque llega precedido de polémica y afirmaciones entre unos y otros. "Si están tan relajados y no tienen ganas de jugar, estoy encantado; viajamos hasta allí igual y que no se presenten. Al final no me creo nada de nadie en esto del fútbol. Todo el mundo cuando salta al campo, aunque no esté federado y sea una pachanga de amigos, siempre quiere ganar. Saldrán con la intención de ganar y a partir de ahí, todo el juego que le demos a ellos les dará motivación para estar en el partido o si salimos y no les damos pie a nada, irán perdiendo la motivación precisamente porque están descendidos, pero imagino que el primer arreón le van a dar y si pescan algo será un rival complicado porque no tienen ninguna presión, juega relajado", indicó Lolo Escobar en rueda de prensa.

El técnico del Salamanca CF UDS no podrá contar con los centrales Iván Casado y Leo Sepúlveda pero recupera a Ayala en el centro de la zaga. La duda está si jugará con Molina o con Anderson de acompañante en el eje central.

El Covadonga ya no cuenta con opciones para estar en la Segunda RFEF pero lleva 28 goles esta campaña. Su talón de Aquiles es su propia portería, ya que ha encajado 52 tantos (más de dos por partido).