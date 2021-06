VÍDEO | ‘A todo gas’, pero a lo salmantino: se retan para una carrera en Carbajosa y uno de los coches es golpeado antes de salir

El toque de queda había alejado una costumbre que había afianzado antes de la pandemia. Grupos de jóvenes se juntaban en el aparcamiento de la ITV de Carbajosa para pasar el rato y compartir su afición por los vehículos y la velocidad.



Sin embargo, la vuelta del toque de queda ha dejado una imagen totalmente diferente a la que se veía con anterioridad. El primer día después del fin del estado de alarma, una multitud de jóvenes se congregaron en el polígono El Montalvo, para montar una especie de ‘A todo gas a la salmantina’.

Coches mucho menos espectaculares que los de la conocida saga, pero temeridades que recuerdan a las de las primeras películas. Aceleraciones, trompos, música… y sobre todo las famosas 'tiradas', carreras de aceleración entre dos o más vehículos que suelen durar pocos metros. En el caso de estos jóvenes, y como se puede ver en el vídeo, usan los dos carriles de la circunvalación de Salamanca a su paso por Carbajosa de la Sagrada.

A las 01:30 horas de la madrugada de este sábado, parados en mitad de la carretera como si no hubiera más tráfico, dos coches se retan en una de estas tiradas. Uno sale antes de tiempo y el otro lo intenta seguir, pero vuelven a frenar de golpe para volver a salir a la vez; sin embargo, un turismo que circulaba por detrás de ellos no le ha dado tiempo a frenar y ha impactado con uno de los dos turismos que iniciaban esta 'carrera'. La colisión no ha tenido mayores consecuencias que un 'chapa y pintura', pero deja en evidencia el comportamiento incívico y temerario de estos conductores.

Lejos de esconder sus actitudes se sienten orgullosos de ellas y todos los viernes se concentran en este y otros sitios de la ciudad y periferia. Sin ir más lejos, el primer viernes del fin del estado de alarma, subieron numerosos vídeos a las redes sociales donde se podía ver como otros dos coches emulaban el conocido en el mundo de la automoción como ‘cuarto de milla’ y otras imágenes donde se podía ver un Seat Ibiza haciendo trompos y conduciendo a gran velocidad con el maletero abierto entre vítores del público.