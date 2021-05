Paso de gigante del Salamanca CF UDS para lograr la permanencia. Los de Lolo Escobar ganaron por 1-1 en el Municipal Álvarez Rabanal al Covadonga y suman tres puntos clave en la pelea por estar en la Segunda RFEF.



Lolo Escobar apostó de inicio por Javi Benítez en la meta; Nacho López, Candelas, Anderson y Ayala como centrales; Sergio Molina, Amaro y Fer Llorente en la medular; y con Navas, Juancho y el Puma Chávez en ataque.

El duelo comenzó frío. A los charros les costó adaptarse al césped sintético del Municipal Álvarez Rabanal. Y el Covadonga sí estaba más cómodo.

La primera ocasión llegó a la media hora. Candelas saca de banda, el Puma se revuelve y Navas, de cabeza, remata dentro del área. Pero el portero local, el juvenil Sabino, despejó de puños. Siete minutos después llegaba el 0-1. En un chispazo, el Puma asiste a Juancho que regatea al meta rival y pone el 0-1 en el marcador.

Sin embargo, el Salamanca CF UDS no se fue en ventaja al descanso. En la última jugada de la primera parte, los de Lolo Escobar se despistaron en el saque de una falta, los locales pusieron rápido el balón en juego y Javi Benítez derribó al atacante local, que había partido de fuera de juego. Pero el colegiado señaló los once metros. Jaime Álvarez no falló y puso el 1-1.

Tras el paso por los vestuarios, Juancho volvió a demostrar que fue el mejor del Salamanca CF UDS que se adaptó al terreno de juego. El colombiano provocó el penalti que dio origen al 1-2 de Fer Llorente. El ‘7’ se mostró seguro desde los once metros y firmó su sexto tanto de la campaña.

El choque fue perdiendo vitalidad con el paso de los minutos. Los de Lolo Escobar dominaban con aplomo el envite. Sin alardes tampoco. Juancho estuvo a punto de llegar a un centro de Navas desde la derecha y el Puma estrelló ante el meta local un balón muerto dentro del área.

En el tramo final, primero Nacho López y después Javi Benítez evitaron el 2-2. Pero Lolo Escobar metió defensa de cinco con la entrada de Kristian y el equipo charro certificó su triunfo.