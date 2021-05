26 años de la muerte de Lola Flores

Con tan solo decir 'Lola' todos los españoles sabemos que nos estamos refiriendo a una de las más grandes artistas que ha tenido nuestro país, Lola Flores. Hace 26 años todos sus seguidores tenían que asumir una triste noticia, la de su muerte. Y es que desde aquel momento se supo que no habría otra igual y lo cierto es que con el paso del tiempo nos hemos dado cuenta de que no, no la habrá.

Lola Flores hizo historia con sus bailes, sus canciones, su música, su forma de enfrentarse a la vida, a las entrevistas, la manera que tenía de relacionarse y de hablar... era única y por cada poro de su piel la faraona derrochaba arte.

Hoy es el aniversario de su muerte y lo cierto es que es un orgullo hablar de ella como un icono mundial porque eso es en lo que se convirtió después de su muerte. Una diosa del espectáculo y de los tablaos flamenco, además de una mujer que sacó adelante a su familia y crió a tres hijos con mucho arte.

Recientemente hemos visto en televisión y en todas las plataformas digitales un anuncio creado con última tecnología en el que podemos ver una recreación de la cantante, con la voz de su hija Lolita Flores y lo cierto es que parece que la estamos viendo a ella. No cabe duda de que la gran Lola Flores seguirá viva mientras su legado siga en las raíces de cada uno de nosotros.